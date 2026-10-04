الداخلية: شركات توصيل الطلبات مسؤولة عن توعية سائقيها بالمخالفات المرورية ومتابعة التزامهم بقواعد السير

اجتماع رئيس قطاع المرور والعمليات العميد حقوقي أحمد العازمي مع ممثلي الشركات

شددت وزارة الداخلية اليوم الأحد على مسؤولية شركات توصيل الطلبات عن توعية سائقيها بالمخالفات المرورية ومتابعة التزامهم بقواعد السير حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق بما يحمي الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقده رئيس قطاع المرور والعمليات العميد حقوقي أحمد العازمي مع ممثلي شركات توصيل الطلبات وذلك بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بغية تعزيز الالتزام بالقواعد المرورية وتوعية سائقي مركبات ودراجات توصيل الطلبات.

وأشارت إلى رصد مخالفات مرورية يرتكبها بعض سائقي توصيل الطلبات مؤكدة أنه سيتم تطبيق القانون بحق المخالفين واتخاذ إجراءات حجز الدراجة أو المركبة لمدة شهرين.

حضر الاجتماع المدير العام للإدارة العامة للمرور العميد راشد الهاجري وعدد من قيادات الإدارة.