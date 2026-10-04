وزير النفط يترأس وفد الكويت في الاجتماع الـ37 للجنة التعاون البترولي الخليجي بالبحرين غدا

وزير النفط طارق الرومي

يترأس وزير النفط طارق الرومي وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ37 للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده في مملكة البحرين غدا الاثنين لبحث عدد من الموضوعات المرتبطة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في قطاع النفط والطاقة.

وقالت وزارة النفط في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن الوزراء سيبحثون خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وما رفعته اللجان والفرق المختصة من توصيات إلى جانب متابعة عدد من الملفات والبرامج ذات الصلة بتطوير التعاون بين دول مجلس التعاون في قطاع الطاقة.

وأضافت أن مشاركة الكويت تأتي انطلاقا من حرصها على دعم وتعزيز التعاون الخليجي في مجالات النفط والطاقة والمساهمة في دفع مسارات العمل المشترك بما يخدم المصالح المشتركة لدول المجلس.

ويضم وفد الكويت المرافق للوزير وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح ومدير إدارة التخطيط والعلاقات الدولية في وزارة النفط عمر الوسمي ورئيس فريق شؤون مكتب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة البترول الكويتية ناصر النمشان.