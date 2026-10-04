النائب الأول ووزير الداخلية يزور الفريق المتقاعد عبدالله الفارس للاطمئنان على صحته

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يزور الفريق المتقاعد عبدالله الفارس للاطمئنان على صحته

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأحد بزيارة الفريق المتقاعد عبدالله عبدالرحمن الفارس في المستشفى للاطمئنان على صحته وذلك تقديرا لمسيرته وعطائه باعتباره من مؤسسي وزارة الداخلية الذين أسهموا في بناء وتطوير المؤسسة الأمنية من خلال توليه عددا من المناصب القيادية ودوره في إعداد أجيال من رجال الأمن.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الشيخ فهد اليوسف استمع خلال الزيارة إلى شرح من الطاقم الطبي المعالج حول حالته الصحية والرعاية الطبية المقدمة له.

وأعرب الشيخ فهد اليوسف وفق البيان باسمه وبالنيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية عن تمنياته للفريق المتقاعد عبدالله الفارس بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية مؤكدا اعتزاز وزارة الداخلية بقياداتها الأمنية المتقاعدة وحرصها على رعايتهم والتواصل معهم.