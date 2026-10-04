بلدية الكويت تواصل عمليات التفتيش الميداني على المباني قيد الانشاء ضمن حملة “عمّر لا تخرب”

بلدية الكويت

أكدت بلدية الكويت اليوم الاحد استمرار حملاتها الميدانية التفتيشية ضمن حملة (عمّر لا تخرب) التي ترصد مخالفات لائحة السلامة بالمحافظات الست لتؤكد على الالتزام باللوائح والنظم والتراخيص الخاصة بها.

وقال رئيس جولة إدارة السلامة في محافظة الأحمدي محمد العازمي في تصريح صحفي على هامش جولة الفريق بمنطقة الفنطاس ان البلدية تقوم بشكل دوري بمتابعة الالتزام باشتراطات السلامة في مواقع البناء لحث أصحاب المشاريع والمقاولين على الالتزام بها.

وأضاف العازمي أن البلدية تحرص على الالتزام بشروط السلامة حفظا على سلامة أرواح العاملين وسكان تلك المناطق ولذلك تشدد على وضع الأنقاض في الحاويات المخصصة لها والتأكيد على تنظيف المواقع أولا بأول.

وبين أن الفريق الرقابي وجه اليوم بحملته الميدانية 4 انذارات لوجود انقاض أمام عدد من المنازل مما سبب اعاقة للحركة اضافة لعدم محافظتهم على نظافة الطرق والمرافق العامة.

وبين العازمي أن حملة (عمر لا تخرب) تأتي ضمن جهود بلدية الكويت في تعزيز الرقابة والحد من المخالفات وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة والممتلكات العامة.

ودعا أصحاب القسائم والمنازل تحت الانشاء إلى متابعة الحسابات الرسمية لبلدية الكويت للاستفادة من الرسائل التوعوية والإرشادات التي ستنشر تباعا والتواصل مع البلدية للاستفسار عن أي متطلبات تنظيمية بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم وضمان التزامهم بالأنظمة واللوائح.