“الأشغال” تواصل أعمال الصيانة الجذرية في 13 طريقا و42 منطقة بالمحافظات الست

وزارة الأشغال العامة

تواصل وزارة الأشغال العامة تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية ضمن العقود الجديدة لصيانة الطرق والتي تشمل 13 طريقا رئيسيا و42 منطقة في المحافظات الست وذلك خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر الجاري في إطار جهودها لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى السلامة لمستخدميها.

وقالت (الأشغال) في بيان صحفي اليوم الاحد إن هذه الأعمال تأتي في ضوء توجيهات وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بتكثيف أعمال المراقبة والمتابعة والإشراف الميداني على مشاريع صيانة الطرق وتسريع وتيرة الإنجاز مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة ومعايير الجودة.

وأضافت أن الأعمال تشمل عددا من الطرق الرئيسية من بينها طرق العبدلي والصبية والملك فهد والملك فيصل والدائري الرابع والدائري السابع إلى جانب الطرق والشوارع الداخلية في المناطق السكنية بمختلف المحافظات.

وبينت أن الفرق الهندسية المختصة تواصل متابعة سير الأعمال ومراحل التنفيذ ميدانيا لضمان إنجاز أعمال الصيانة وفق البرامج الزمنية المعتمدة.