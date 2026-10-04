“زين” تُعزّز استثمارها في جيل الكويت الرقمي عبر البطولة الوطنية للروبوتات

سارة الحبيل تُلقي كلمة زين

تُواصل زين حضورها كشريكٍ استراتيجي لبطولة الكويت الوطنية للروبوتات (KNRC) للعام الرابع على التوالي بالتعاون مع جامعة الكويت مُمثّلةً بقسم علوم الحاسوب في كُلّية العلوم، حيث تستمر النسخة الجديدة بالمُضي في رسالة البطولة لتنمية القُدرات الوطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وفتح مسارات عملية تُسهم في إعداد الأجيال الشابة لمواكبة الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

وجاء الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي أُقيم في جامعة الكويت، بحضور القائم بأعمال عميد كُلّية العلوم د. حيدر بهبهاني، والمدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة بالتكليف بشار عبدالله السالم، ومسؤول ريادة الأعمال والابتكار المؤسّسي في زين الكويت سارة الحبيل، ومُمثّل وزارة التربية نورية المطيري، ومُمثّلي الشركاء والداعمين.

خلال المؤتمر، تم الكشف عن الموسم الجديد من البطولة وبرنامجها الموسّع الذي يشمل مجموعة من المنافسات والتجارب التدريبية وورش العمل والأنشطة المُتخصصة في التكنولوجيا، فبعد نجاح المواسم الثلاثة الماضية، تواصل المبادرة الجمع بين قطاعات التعليم والشباب والقطاع الخاص حول طموح مُشترك يتمثّل في إتاحة فرص أوسع أمام الجيل القادم في الكويت للتعلّم بالممارسة، واستكشاف التقنيات الناشئة، والتعامل مع تحديات واقعية، وتحويل الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.

وتأتي البطولة بتنظيمٍ مُشترك بين جامعة الكويت والهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة التربية، وبالشراكة الاستراتيجية مع زين الكويت ومجموعة الساير، وبرعاية بنك وربة، وكلية الكويت التقنية، وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، والمركز العلمي، في نموذجٍ يعكس تكامل أدوار القطاع التعليمي والقطاع الشبابي والقطاع الخاص لخدمة مُستقبل الكويت.

وعلى مدى الأعوام الماضية، أسهمت البطولة في تقريب عالم التكنولوجيا من آلاف الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، ووفّرت لهم فرصاً لاستكشاف الروبوتات والبرمجة والهندسة والابتكار التطبيقي من خلال تجارب عملية وتفاعلية.

ومن خلال الجمع بين المنافسات وورش العمل والمسارات التدريبية والتجارب التطبيقية، أسهمت البطولة في تطوير مهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات والعمل الجماعي والقدرات التقنية لدى المشاركين، من خلال تشجيعهم على التجربة والابتكار، وتعزيز ثقتهم بقدراتهم للإسهام في مُستقبل الاقتصاد الرقمي والمعرفي في الكويت.

وفي موسم 2027، توسّع زين طموحات شراكتها لتتجاوز المفهوم التقليدي لتطوير المهارات، إذ تسعى إلى الإسهام في ترسيخ ثقافة التعلّم المستمر وإعادة صقل المهارات، لتصبح التكنولوجيا لغة مشتركة تصل بين الأجيال، ويعكس ذلك نهج الشركة الأوسع في تطوير البطولة من مجرد منافسة إلى منصة أشمل للتعلّم والتجربة والتفاعل الهادف مع التكنولوجيا.

ومن خلال الجمع بين الشباب والمعلمين والخبراء والمتخصصين والمرشدين وأفراد العائلة، تسعى زين إلى توفير مساحات تُمكّن المواهب الناشئة من الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وفي الوقت نفسه تُبقي الأجيال الأكبر سناً على تواصل مع التقنيات سريعة التطور والمهارات الجديدة وأساليب التفكير الحديثة.

جانب من المؤتمر الصحافي

صُنّاع مُستقبل زين

للمرة الأولى، تُشارك زين في البطولة بفريقين مُخصّصين لأبناء موظفيها ضمن برنامجها الجديد “صُنّاع مُستقبل زين”، لتفتح مساراً مُباشراً أمام الجيل القادم من عائلة زين للتعلّم والبناء والمنافسة وتمثيل الشركة في البطولة الوطنية.

وسيضم البرنامج فريقاً للناشئين من عمر 6 إلى 12 عاماً، وفريقاً للشباب من عمر 13 إلى 17 عاماً، بواقع خمسة مشاركين في كل فريق، حيث سيخوض صُنّاع المستقبل المختارون رحلة تدريبية متخصصة مع نخبة من الخبراء وتحت إشراف سفراء زين في بطولة الكويت الوطنية للروبوتات، بهدف تطوير قدراتهم التقنية والإبداعية ومهارات التعاون وحل المشكلات على امتداد مراحل البطولة.

ومن خلال “صُنّاع مستقبل زين”، توسّع الشركة ثقافة الابتكار لديها لتتجاوز نموذج عملها وتمتد إلى الجيل القادم، انطلاقاً من إيمانها بأن المُحرّك الحقيقي للمُستقبل هو الإنسان، والمبتكرون والمبدعون وأصحاب الحلول الذين تتاح لهم الثقة والفرص العملية للتجربة، والتعلّم من المحاولات، والعمل معاً لتحويل الأفكار إلى واقع.

جائزة زين للابتكار

كما تُطلق زين “جائزة زين للابتكار” ضمن بطولة 2027، وهي جائزة مُخصّصة لطلبة الجامعات المشاركين في بطولة الكويت الوطنية للروبوتات، وتحتفي بالمشاريع التي تُظهر مزيجاً متميزاً من الابتكار والتفكير النقدي والحلول الإبداعية للمشكلات، إلى جانب القدرة على الربط بين الأفكار والتقنيات والاحتياجات الواقعية.

ومن خلال الجائزة، تسعى زين إلى تشجيع طلبة الجامعات على تجاوز حدود التنفيذ التقني، والتفكير بصورة أعمق في أثر أفكارهم وقيمتها وتطبيقاتها المحتملة، كما تُرسّخ الجائزة نهج زين في الابتكار ضمن تجربة البطولة، عبر تشجيع المشاركين على الربط بين المعارف في تخصصات مختلفة، وتحدي أساليب التفكير التقليدية، وتطوير حلول قادرة على تحقيق قيمة ملموسة.

ورشة تمكين الفتيات

هذا العام، تعود ورشة تمكين الفتيات ضمن رحلة بطولة الكويت الوطنية للروبوتات، تأكيداً على الالتزام المشترك بين زين وجامعة الكويت بتشجيع المزيد من الفتيات والشابات على استكشاف مجالات الروبوتات والبرمجة وتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ومن خلال تجارب تعليمية عملية وتفاعلية، تهدف المبادرة إلى تطوير القدرات التقنية للمشاركات، إلى جانب تعزيز الثقة بالنفس والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي ومهارات حل المشكلات.

وشهدت النسخ السابقة مشاركة الفتيات في تجارب تطبيقية في الروبوتات والبرمجة بإشراف أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة الكويت، ضمن بيئة تعليمية محفّزة أتاحت لهن فرصة تجربة التكنولوجيا عملياً، وتعزيز تطلعاتهن للمشاركة والتميّز مستقبلاً في مجالات STEM.

وتعكس المبادرة كذلك هدفاً أوسع يتمثل في توفير مسارات أكثر شمولاً نحو التخصّصات التي تزداد أهميتها في سوق العمل المستقبلي، وإلهام الفتيات والشابات لدخول مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتفوّق فيها.

من الروبوتات إلى الطائرات بدون طيار والتكنولوجيا التطبيقية

تواصل نسخة 2027 من بطولة الكويت الوطنية للروبوتات تقديم مجموعة واسعة من التجارب التقنية التطبيقية للمشاركين، بما في ذلك الروبوتات وتحديات الطائرات بدون طيار، مدعومة ببرامج تدريبية وورش عمل ومراحل تنافسية تشجّع المشاركين على تطبيق معارفهم التقنية في تجارب وبيئات عملية.

وبدلاً من الاقتصار على التعلّم النظري، تضع البطولة التجربة العملية في صميم رحلتها، حيث يُشجَّع المشاركون على التصميم والبرمجة والاختبار والتطوير والتعاون، بما يُنمّي قدراتهم في التفكير التحليلي والنمذجة الهندسية والبرمجة والعمل الجماعي وحل المشكلات، وقد شكّل هذا النموذج القائم على التعلّم التطبيقي عنصراً أساسياً في نهج البطولة خلال نسخها السابقة.

ومن خلال بطولة الكويت الوطنية للروبوتات 2027، تواصل زين الاستثمار في رأس المال البشري ودعم مسارات التعلّم التطبيقي التي تُمكّن المواهب الوطنية من الإسهام في التحول الرقمي في الكويت، واقتصادها المعرفي، وتحقيق طموحات رؤية الكويت.