شهيدان بينهما طفلة جراء استهدافات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة

قطاع غزة

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الاحد استشهاد فلسطيني واصابة عشرة آخرين جراء قصف مركبة بمدنية (دير البلح) الواقعة وسط القطاع فيما استشهدت طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت السلطات الصحية في تصريح صحفي إن الطفلة سها محمد ناصر (6 سنوات) استشهدت متأثرة بجروحها جراء إصابتها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي داخل خيمة نزوحها في (وادي السلقا) جنوب مدينة دير البلح.

وأضافت أن ذلك تزامن مع استقبال أقسام الطوارئ جثمان شهيد وعشر إصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

بدورهم قال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القصف ادى إلى اشتعال النيران في المركبة واصيب عدد من النازحين نتيجة تطاير الشظايا.

وتأتي هذه الاستهدافات في وقت تتواصل فيه قوات الاحتلال عمليات القصف واطلاق النار في قطاع غزة بالتزامن مع اقتراب مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر عام 2023.

وفي السياق ذاته أمر جيش الاحتلال الاسرائيلي قواته بإغلاق المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة اعتبارا من يوم غد الاثنين لدواعي وصفها بأنها أمنية.