وزارة الأشغال: نواصل أعمال الصيانة الجذرية على طريق الدائري السابع باتجاه الفنطاس

وزارة الأشغال العامة

ذكرت وزارة الأشغال العامة اليوم الأحد أنها تواصل تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية على طريق الدائري السابع باتجاه الفنطاس ضمن أعمال قطاع هندسة الطرق الهادفة إلى رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى البنية التحتية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية على طريق الدائري السابع يأتي في إطار توجيهات وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بتكثيف أعمال المراقبة والمتابعة والإشراف الميداني وتسريع وتيرة الإنجاز والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق معايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة.

ولفتت إلى أن الأعمال الجارية تشمل فرش طبقات الأسفلت مؤكدة أن الفرق الهندسية المختصة تواصل متابعة مراحل تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية ميدانيا بما يسهم في رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى أعمال الصيانة.