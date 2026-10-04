وزارة الصحة تفتتح عيادة صحة المسافرين في مركز سلوى التخصصي بمنطقة حولي الصحية

افتتحت وزارة الصحة عيادة صحة المسافرين في مركز سلوى التخصصي بمنطقة حولي الصحية وصاحب الافتتاح معرض توعوي حول صحة المسافر بمشاركة عدد من الأقسام والتخصصات الصحية.

وقالت (الصحة) في بيان صحفي اليوم الأحد إن المعرض تناول مراحل الرحلة الصحية من الاستعداد قبل السفر إلى الممارسات الوقائية أثناء الرحلة والتعامل مع الأعراض والمخاطر الصحية التي قد تظهر بعد العودة وموضوعات التطعيمات وصحة الغذاء والتمريض والصيدلة والوقاية من العدوى.

وأوضحت رئيس قسم خدمات الصحة العامة بمنطقة حولي الصحية الدكتورة مريم منصوري وفق البيان أن افتتاح العيادة يأتي ضمن جهود تطوير الخدمات الوقائية وتوسيع نطاقها للمواطنين والمقيمين وتعزيز الاستعداد الصحي للسفر. وأضافت منصوري أن طب السفر لا يقتصر على التطعيمات بل يشمل تقييما فرديا للمخاطر الصحية وفق وجهة السفر ومدته وطبيعته والحالة الصحية للمسافر لتحديد التطعيمات والإرشادات والإجراءات الوقائية المناسبة.

وذكرت أن العيادة تقدم التقييم والاستشارة الصحية قبل السفر ومراجعة التطعيمات المطلوبة والموصى بها بحسب الوجهة والتوعية بالوقاية من الأمراض المرتبطة بالسفر ومنها الأمراض المنقولة بواسطة النواقل والأمراض المرتبطة بالغذاء والمياه والأمراض التنفسية.

وأكدت على تزايد أهمية خدمات طب السفر مع تنامي حركة السفر وتنوع الوجهات مشيرة إلى أن كل مسافر وكل رحلة لها تقييمها الصحي المختلف وأن الاستعداد الصحي للرحلة يجب أن يبدأ قبل السفر بوقت كاف.

وتقدم وزارة الصحة خدمات صحة المسافرين من خلال تسع عيادات موزعة على مختلف محافظات البلاد بما يسهل الوصول إلى الخدمات الصحية والوقائية اللازمة للمسافرين.