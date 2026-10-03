الأرصاد الجوية: طقس رطب مع فرص للأمطار والضباب يستمر حتى صباح غد الأحد

مدينة الكويت

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي اليوم السبت إن البلاد تتأثر حاليا بطقس رطب مع فرص لسقوط أمطار خفيفة متفرقة ورعدية أحيانا مع احتمال تشكل الضباب مساء متوقعا أن تستمر هذه الحالة حتى صباح يوم غد الأحد.

وأوضح العلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي رطب يتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

وأضاف أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرص لتشكل الضباب في المساء والصباح الباكر لتنخفض معها الرؤية الأفقية إلى ما دون ألف متر على بعض المناطق حتى صباح الغد.

وتوقع العلي أن تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا خلال الساعات الأولى من الصباح منبها المواطنين والمقيمين إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للادارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.