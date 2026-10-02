“كرنفال حديقة الشهيد – المرحلة الثالثة” يجسد قيم السلام والانسجام والأمل والهوية الوطنية

الفنون الشعبية الكويتية حاضرة في الكرنفال

جسد (كرنفال حديقة الشهيد – المرحلة الثالثة) قيم السلام والانسجام والأمل في تجربة غامرة من الضوء والألوان بما يعكس الهوية الوطنية الكويتية بتوظيف مبدع لألوان علم دولة الكويت الأخضر والأبيض والأحمر والأسود في مختلف عناصر التجربة البصرية والتصميمات الفنية.

وامتدت فعاليات الاحتفالية في أرجاء الحديقة على مدى يومي الخميس والجمعة حيث جاب الموكب الاحتفالي أرجاء الحديقة بمشاركة شخصيات بأزياء تنكرية ترافقها الموسيقى والأجواء المرحة فاكتست فعاليات الكرنفال المتنوعة بطابع الإرث التاريخي لدولة الكويت وتكريس الاعتزاز بهويتها الوطنية وخصوصيتها الثقافية من خلال عروض وطنية وتراثية تعكس الموروث الكويتي الأصيل.

واشتملت العروض الترفيهية للكرنفال على تنوع يحاكي جميع الأعمار مقدما عروض الدمى والفقاعات إلى جانب عروض (أشمان العلمي) و(قرقاشة وبرديب) و(فانزو) و(كيدزانيا) وفعاليات حركية ورياضية في ساحة الرياضات الحماسية تتضمن عروض التزلج التي اضفت نمطا تفاعليا وحيويا على برنامج الاحتفالية.