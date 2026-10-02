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سفير الكويت في فيينا يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

السفير فواز بورسلي خلال تقديم أوراق اعتماده للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" غيرد مولر
الكويت
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قدم سفير دولة الكويت لدى النمسا فواز بورسلي أوراق اعتماده مندوبا دائما لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

ونقلت سفارة دولة الكويت في فيينا في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة تأكيد السفير بورسلي خلال لقائه مدير عام المنظمة غيرد مولر أهمية تعزيز التعاون بين دولة الكويت والمنظمة في المجالات ذات الأولوية المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة.

وشدد بورسلي على أهمية توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية وفي مقدمتها الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والابتكار والتحول الرقمي بما يسهم في دعم التنمية وتعزيز القدرات في هذه المجالات.

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