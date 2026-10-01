الداخلية: ضبط متهم بحوزته مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي

الموقوف

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم الخميس عن ضبط متهم بحوزته مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي.

وقالت (الداخلية) في بيان انه تم ضبط المتهم في منطقة الأحمدي وتحريز 5ر2 كيلو من مادة الحشيش و2 كيلو من مادة الماريجوانا و200 جرام من مادة الشبو و2500 كبسولة لاريكا و300 قرص من مادة الميثادون وكمية من أوراق A4 المشبعة بمادة الكيميكال و2 ميزان حساس وكمية من الأكياس الفارغة للتجزئة والبيع.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.