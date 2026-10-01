وزيرة الشؤون: إعادة اختبار المتقدمين للوظائف الإشرافية وفق ضوابط واضحة ومعلنة

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس إعادة اختبار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية وفق ضوابط واضحة ومعلنة بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وقالت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن لجنة التحقيق المختصة بشأن الاختبار رفعت تقريرها وتوصياتها بعد فحص الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالإجراءات التي صاحبت انعقاده.

وأوضحت أن اللجنة أوصت بإعادة الاختبار على خلفية المشكلات التقنية التي رافقت إجراءه وفي مقدمتها انقطاع التيار الكهربائي مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا لإجراء اختبار جديد لجميع المتقدمين.

وأضافت أن الاختبار الجديد سيعقد وفق ضوابط واضحة ومعلنة مع ضمان ارتباط الأسئلة بالمادة العلمية المعلنة وطبيعة الوظائف محل الاختبار.

وذكرت أن الاختبار سيجرى مع توفير مراقبة صوتية ومرئية بما يعزز سلامة إجراءات انعقاده ويضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأكدت الحويلة حرص الوزارة على مراعاة حقوق جميع الأطراف مشيدة بالتعاون والتنسيق القائم بين الوزارة وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

وأشارت إلى استكمال التنسيق بشأن الترتيبات اللازمة وموعد الاختبار على أن يتم الإعلان عنهما لاحقا.