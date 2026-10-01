برعاية بنك الكويت الوطني.. افتتاح “مسرح السور” بأوبريت ملحمي جسّد قيم الوفاء لحماة الوطن

افتتاح "مسرح السور" بأوبريت ملحمي جسّد قيم الوفاء لحماة الوطن

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، وبحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، رعى بنك الكويت الوطني حفل افتتاح “مسرح السور” في المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد، والذي يعد أكبر مسرح في الكويت، وذلك في احتفالية وطنية وثقافية استثنائية شهدت تقديم العرض المسرحي الوطني الكبير “السور” وسط حضور رسمي وثقافي واسع.

كما حضر الحفل عدد من قيادات بنك الكويت الوطني وكبار مسؤوليه التنفيذيين يترأسهم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة السيد/ عصام الصقر ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة السيدة/ شيخة البحر والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت السيد/ صلاح الفليج، تأكيداً على التزام البنك المستمر بدعم المبادرات الوطنية والثقافية الكبرى، ومواصلة دوره كشريك فاعل للدولة في المناسبات والمحطات التي تحتفي بتاريخ الكويت وترسخ قيمها الوطنية.

وجاءت رعاية البنك لهذا الحدث الوطني الكبير امتداداً لمسيرته الطويلة في دعم المبادرات التي تعزز الهوية الوطنية وتحافظ على الإرث الثقافي الكويتي، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الثقافة والفنون في ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الحالية والقادمة.

ويمثل “مسرح السور” إضافة نوعية جديدة إلى البنية الثقافية والفنية في دولة الكويت، حيث يشكل صرحاً ثقافياً ومعمارياً متكاملاً يوفر منصة حديثة لاستضافة الفعاليات والعروض المسرحية والفنية الكبرى، بما يعزز من مكانة الكويت الرائدة كمركز للثقافة والإبداع في المنطقة.

وشكّل العرض المسرحي الوطني الكبير “السور” أبرز محطات حفل الافتتاح، حيث استلهم مضمونه من ملحمة بناء سور الكويت التاريخي، مستحضراً ما يحمله السور من دلالات وطنية وإنسانية راسخة في وجدان الكويتيين وذاكرتهم الجماعية، باعتباره رمزاً للوحدة والتكاتف والتلاحم الشعبي في مواجهة التحديات.

افتتاح “مسرح السور” بأوبريت ملحمي جسّد قيم الوفاء لحماة الوطن

ونقل العرض من خلال مشاهد درامية وغنائية واستعراضية متكاملة صورة حية لقيم الفزعة والانتماء والوفاء التي تميز المجتمع الكويتي، كما سلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين القيادة والشعب عبر مختلف مراحل التاريخ الوطني، وما مثلته تلك العلاقة من ركيزة أساسية في مسيرة بناء الدولة ونهضتها.

كما خصص العمل تحية وطنية مؤثرة لرجال القوات المسلحة والجهات الأمنية والصفوف الأمامية، تقديراً لتضحياتهم وجهودهم المخلصة في حماية الكويت وصون أمنها واستقرارها، في رسالة وفاء وعرفان لأبناء الوطن الذين قدموا نموذجاً مشرفاً في الدفاع عن الكويت وخدمة مجتمعها.

وتميز العرض برؤية فنية معاصرة جمعت بين الدراما والموسيقى والغناء والأداء الحركي، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات البصرية والسمعية والمؤثرات الرقمية، بما أتاح للجمهور تجربة مسرحية متكاملة مزجت بين أصالة التاريخ الكويتي وأدوات العرض الحديثة.

وشهد العمل مشاركة نخبة من كبار نجوم الفن الكويتي الذين أسهموا في تأسيس الحركة المسرحية في الكويت، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب والمواهب الوطنية الصاعدة، في مشهد جسّد استمرارية العطاء الفني الكويتي وتواصل الأجيال في خدمة الثقافة والفن الوطني.

كما شارك في إنتاج هذا الحدث الوطني الكبير العديد من الجهات الحكومية والعسكرية والمدنية، بما يعكس روح الشراكة والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح هذه الاحتفالية الوطنية المميزة.

وعكس الحدث مستوى رفيعاً من التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والعسكرية والمدنية والخاصة التي شاركت في إنتاج وتنظيم هذه الاحتفالية الوطنية، بما يجسد روح الشراكة الوطنية التي لطالما ميزت مسيرة الكويت في مختلف المناسبات والمحطات التاريخية.

وأكدت رعاية بنك الكويت الوطني لحفل افتتاح “مسرح السور” حرصه على مواصلة دعم المشاريع والفعاليات التي تحتفي بتاريخ الكويت ورموزها الوطنية وإنجازاتها الحضارية، وتجسد دوره كشريك وطني حاضر في المناسبات التي توثق ذاكرة الوطن وتكرم أبناءه المخلصين.

ويعد افتتاح “مسرح السور” محطة مهمة في مسيرة المشهد الثقافي الكويتي، بينما جاء العرض الوطني “السور” ليؤكد أن استحضار التاريخ الكويتي ليس مجرد احتفاء بالماضي، بل استلهام للقيم التي صنعت مسيرة الوطن، ورسالة وفاء للأجيال التي أسهمت في بنائه، واستشراف لمستقبل يواصل فيه أبناء الكويت مسيرة التنمية والنهضة والتميز.

افتتاح “مسرح السور” بأوبريت ملحمي جسّد قيم الوفاء لحماة الوطن

استذكار لمسيرة وطنية

تخللت الاحتفالية فقرة خاصة استعرضت تاريخ بنك الكويت الوطني ودوره الوطني الممتد منذ تأسيسه، باعتباره أول بنك وطني في الكويت وشريكاً في مسيرة التنمية والبناء على مدار العقود الماضية. وسلطت الفقرة الضوء على محطات بارزة جسّد خلالها البنك قيم التلاحم مع الدولة والمجتمع، ومساهماته في دعم مختلف المبادرات الوطنية والثقافية والاجتماعية، بما رسخ مكانته كأحد المؤسسات الوطنية التي ارتبطت مسيرتها بمسيرة الكويت ونهضتها الحديثة.

واستحضر العرض جانباً من المواقف والمحطات التي عكست التزام البنك بمسؤوليته الوطنية، ودوره في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الهوية الوطنية، ليبقى نموذجاً للشراكة الوطنية الفاعلة في خدمة الكويت وأبنائها.

هدية تذكارية

على هامش حفل افتتاح “مسرح السور”، قدّمت الإدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني هدية تذكارية فنية إلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، تقديراً لدعمه وحضوره هذه المناسبة الوطنية والثقافية المميزة. وتأتي هذه اللفتة في إطار احتفاء البنك بافتتاح هذا الصرح الثقافي الجديد، وتأكيداً على دعمه للمبادرات الوطنية التي تسهم في إبراز تاريخ الكويت وإرثها الحضاري وترسيخ قيم الانتماء والوفاء للوطن.