سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء بأهمية تكثيف الجهود وتسهيل الإجراءات المتعلقة بآليات تنفيذ المشاريع مشددا على ضرورة مواصلة الجهود التي تبذلها الجهات المختصة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى بما ينسجم مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والجهات المعنية المختصة.