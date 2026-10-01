الأشغال: افتتاح المرحلة الأولى من تطوير طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح “العبدلي سابقا”

افتتاح المرحلة الأولى من تطوير طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح

افتتحت وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف كفاية النجدي بحضور محافظ الجهراء حمد الحبشي المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح (العبدلي سابقا).

وقالت (الأشغال) في بيان صحفي اليوم الخميس إن الطريق يعد أحد المحاور الحيوية التي تربط محافظة الجهراء بالمناطق الشمالية ويخدم حركة التنقل إلى منطقة العبدلي والمزارع والمنافذ الحدودية فضلا عن أهميته لحركة السفر البري ونقل البضائع ما يمنح تطويره أهمية خدمية واقتصادية.

وذكرت أن أعمال التطوير تسهم في رفع كفاءة الطريق وتحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز سلامة مستخدميه إلى جانب تسهيل الوصول إلى المناطق التي يخدمها ومواكبة احتياجات التوسع العمراني وتزايد حركة المركبات.

وأشارت إلى أن افتتاح المرحلة الأولى من المشروع يأتي ثمرة لجهود وزارة الأشغال العامة والجهات المعنية وبمتابعة مجلس محافظة الجهراء في إطار التنسيق المشترك لدفع مشاريع الطرق والبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي ومرتادي الطريق.