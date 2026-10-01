الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة ومتفرقة وطقس حار ورطب نهارا ومعتدل ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تسود البلاد سحب منخفضة ومتوسطة تؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة متفرقة ورعدية أحيانا مع فرص للضباب ويكون الطقس عموما في عطلة نهاية الأسبوع حارا ورطبا نهارا ومائلا للحرارة إلى معتدل ليلا.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع فرص لتكون الضباب في المساء والصباح الباكر.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا وغائما جزئيا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و42 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل وغائما جزئيا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا وغائما جزئيا ورطبا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل وغائما جزئيا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون حارا ورطبا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و40 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.