سمو أمير البلاد يشمل برعايته وبحضور ممثل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة

تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبحضور ممثل سموه رعاه الله سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أقيم مساء اليوم حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة وذلك على مسرح السور.

ووصل ممثل سموه حفظه الله إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الاحمد الصباح وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح والسادة القائمين على لجنة الإشراف والإدارة والمتابعة على المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد.

وقد تفضل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بإزاحة الستار عن النصب التذكاري إيذانا بافتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد.

هذا وشهد الحفل كبار المسؤولين بالدولة.

وقد بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم وألقى معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح كلمة بهذه المناسبة. (وهذا نص الكلمة:) “بسم الله الرحمن الرحيم ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو الشيخ / أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أصحاب المعالي والسعادة الموقرين الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي بداية أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أسمى آيات الشكر والتقدير على تفضل سموه برعاية حفل افتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد التابعة للديوان الأميري والذي يجسد اهتمام سموه رعاه الله وحرصه الدائم على تطور وطننا الغالي وتنميته في كافة المجالات.

سمو أمير البلاد يشمل برعايته وبحضور ممثل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة

نحتفي اليوم بهذه المرحلة الجديدة بما تمثله من امتداد ثري لهذا المعلم الوطني المرموق وتعزيز لدوره البناء بوصفه فضاء مشعا يجمع بين الثقافة والترفيه والتواصل المجتمعي.

ويشكل هذا الإنجاز إضافة إلى المشاريع التنموية التي شيدها الديوان الأميري من أبرزها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي ومتحف قصر السلام ومدينة الكويت لرياضة المحركات وهي مشاريع تتعدد مجالاتها وتلتقي غاياتها في خدمة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة وتلبية تطلعات المواطنين وكل من يعيش على أرض دولة الكويت الطيبة.

وتأتي هذه الصروح في سياق نهضة عمرانية طموحة تتيح للمبدعين والجمهور بيئة حديثة تليق بتاريخ الكويت وتطلعاتها المستقبلية.

وقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ودعمه للمشاريع الوطنية تجسيدا لنهج سموه الراسخ في الارتقاء بمقدرات الوطن.

ويحظى شباب الكويت بمكانة خاصة في اهتمام سموه بما يمنحهم من ثقة وما يحيطهم به من تشجيع على المبادرة والإبداع وتحمل المسؤولية إيمانا بدورهم في صناعة المستقبل.

وفي ظل هذه القيادة الرشيدة نواصل العمل بعزيمة وثبات لتحقيق تطلعات سموه حفظه الله وتعزيز حضور دولة الكويت وإعلاء مكانتها الثقافية والحضارية إقليميا ودوليا.

سمو أمير البلاد يشمل برعايته وبحضور ممثل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة

وفي هذه المناسبة نتقدم بخالص الشكر إلى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والحضور الكريم على تشريف هذا الحفل حيث أن مشاركتكم لنا في هذه المناسبة تمثل دعما معنويا لكل من أسهم في هذا الإنجاز وحافزا لهم لمواصلة العمل والإبداع من أجل تقدم البلاد وازدهارها.

كما نعرب عن بالغ تقديرنا لسعادة وكيل الديوان الأميري المشرف العام على مشروع المرحلة الثالثة من (حديقة الشهيد) الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح ولرئيسة لجنة الإشراف والإدارة للمشروع السيدة أنوار اليتامى ولنائب رئيس اللجنة السيد خالد الفيلكاوي ولجميع القائمين على المشروع على ما بذلوه من جهود كبيرة ودؤوبة وما أظهروه من تفان وإخلاص وحرص على الإتقان لقد قدموا نموذجا يعتز به في الكفاءة وحسن التعاون يجسد قدرة أبناء الكويت على إنجاز المشروعات الكبيرة فكان عطاؤهم موضع فخرنا واعتزازنا وعملهم جديرا بالإشادة فلهم منا عظيم الامتنان والثناء والشكر موصول كذلك إلى الشركات الراعية على دعمها المقدر وإسهامها في انجاح هذا الحفل مثمنين شراكتها مع الحكومة ومساندتها في مشاريعها التنموية وما يجسده هذا التعاون من مسؤولية مشتركة في خدمة الوطن.

وفي الختام،،، نسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها وأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وأن تبقى الكويت دائما وطنا للخير والعطاء ومنارة للثقافة والفكر والفنون وأن تتواصل على أرضها مسيرة البناء والتنمية والتقدم والازدهار تحقيقا لرفعة الوطن ورخاء المواطن.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

سمو أمير البلاد يشمل برعايته وبحضور ممثل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة

ثم تم عرض فيلم وثائقي للمراكز الثقافية التابعة للديوان الأميري وما تضمنته من مرافق ومعالم ثقافية وحضارية بارزة ودورها في حفظ الموروث الوطني وتعزيز المشهد الثقافي في دولة الكويت إلى جانب ما تقدمه من برامج وأنشطة تسهم في إبراز الهوية الوطنية والتعريف بتاريخ الكويت وإرثها الحضاري وتميزها في مسيرتها في المجال الثقافي والفني.

بعدها ألقت رئيس لجنة الإشراف والإدارة والمتابعة على المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد أنوار أحمد اليتامى كلمة (وهذا نص الكلمة:) “بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح حفظه الله أصحاب المعالي الوزراء أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي ضيوفنا الكرام.. نرحب بكم أجمل ترحيب نلتقي اليوم في مناسبة وطنية وثقافية مميزة وهي افتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد نحتفي فيها بإنجاز جديد يضاف إلى مسيرة الكويت الحضارية وصرح ثقافي وفني جديد وهو مسرح السور.. إنجازات تأخذنا نحو المستقبل متمسكة بجذورها وهويتها الوطنية ومكانا تلتقي فيه ذاكرة الكويت مع حاضرها وتطلعات أجيالها القادمة.

وإننا ونحن نحتفي بهذا الإنجاز نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كبار الفنانين والنجوم وجميع المشاركين في هذا العرض الوطني وفرق العمل والجهات الحكومية والمؤسسات المشاركة على جهودهم الكبيرة لإنجاح هذه المناسبة الوطنية.

كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى شركائنا في هذه الاحتفالية الوطنية الكبرى (بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك) ومجموعة الشايع وشركة (أوريدو) للاتصالات وشركة (بست اليوسفي) تقديرا لمبادراتهم الكريمة ومساهماتهم الفاعلة في إنتاج هذه الاحتفالية واعتزازا بدورهم كشركاء في إنجاح هذا الحدث الوطني والثقافي الكبير.

سمو أمير البلاد يشمل برعايته وبحضور ممثل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة

ولعل من أجمل دلالات هذه المناسبة أن يبدأ مسرح السور رحلته الفنية بعمل يحمل اسمه العرض المسرحي الوطني الكبير (السور) الذي يستحضر ملحمة سور الكويت عبر الأجيال وما تحمله من قيم الوحدة والتكاتف والولاء للوطن والالتفاف حول القيادة الحكيمة.

حفظ الله الكويت وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وأدام على وطننا العزيز مسيرة الخير والعطاء والتقدم والازدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

هذا وقد قامت كوكبة من كبار الفنانين والنجوم بتقديم العرض الفني الوطني الاحتفالي (السور) والذي جسد من خلال لوحاته الفنية والاستعراضية محطات من تاريخ الكويت ومسيرتها الوطنية مستحضرا قيم التلاحم والولاء والانتماء للوطن وما جبل عليه أبناء الشعب وأبطاله من الصفوف الأمامية من روح التعاضد والتكاتف وقت الأزمات والالتفاف حول القيادة الحكيمة وما توارثوه من إرث وطني راسخ عبر الأجيال.

وتم تقديم هدية تذكارية لممثل سموه رعاه الله بهذه المناسبة.

وقام ممثل سموه حفظه الله عقب الحفل بجولة تضمنت مناطق المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد اطلع خلالها على المرافق الخارجية والداخلية التي تشمل المناطق الثقافية والسياحية والترفيهية بالإضافة إلى المشاريع التجارية والخدمات اللوجستية في الحديقة.

هذا وقد غادر ممثل سموه رعاه الله مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.