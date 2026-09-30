وكيل وزارة الداخلية يبحث ومسؤول إيطالي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بمجال إدارة المؤسسات الإصلاحية

وكيل وزارة الداخلية الكويتية اللواء عبدالوهاب الوهيب مع رئيس إدارة مصلحة السجون الإيطالية القاضي ستيفانو دي ميكيلي

بحث وكيل وزارة الداخلية الكويتية اللواء عبدالوهاب الوهيب اليوم الأربعاء مع مسؤول أمني إيطالي سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة المؤسسات الإصلاحية وتأهيل النزلاء.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان إن اللواء الوهيب التقى والوفد الرسمي المرافق رئيس إدارة مصلحة السجون الإيطالية القاضي ستيفانو دي ميكيلي وعددا من المسؤولين وذلك بحضور سفير دولة الكويت لدى إيطاليا ناصر القحطاني.

واطلع وكيل وزارة الداخلية خلال زيارة إلى سجن ريبيبيا بالعاصمة روما حيث عقد اللقاء على آليات العمل والإجراءات التنظيمية والأمنية المتبعة وأبرز الأنظمة والتقنيات الحديثة المستخدمة والبرامج والممارسات المعتمدة في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء ورفع كفاءة منظومة العمل.

وقام وكيل وزارة الداخلية والوفد المرافق بجولة ميدانية داخل السجن اطلع خلالها على برامج تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع وآليات تنظيم العمل داخل المنشأة ودور التقنيات الحديثة في دعم منظومة العمل ورفع مستوى الجاهزية.

ووفق البيان جاء اللقاء في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المختصة في إيطاليا والاستفادة من الممارسات الحديثة في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الكوادر وتعزيز القدرات المؤسسية.

وكان وكيل وزارة الداخلية قد وصل والوفد المرافق إلى العاصمة الإيطالية روما مساء أمس في زيارة رسمية ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من مجالات العمل الأمني.