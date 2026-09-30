مستشفى جابر يجري أول عملية من نوعها بالكويت لتصريف العصارة الصفراوية بالمنظار دون جراحة

د. يوسف الشمالي استشاري الجهاز الهضمي والمناظير العلاجية المتقدمة أثناء اجراء العملية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء نجاح فريق طبي من وحدة الجهاز الهضمي بمستشفى جابر الأحمد في إجراء أول عملية من نوعها في دولة الكويت لتصريف العصارة الصفراوية بالمنظار عبر المعدة دون تدخل جراحي لمواطن كويتي وقد تكللت العملية بالنجاح وغادر المريض المستشفى دون مضاعفات.

وقالت (الصحة) في بيان صحفي إن الفريق استخدم تقنية إنشاء اتصال بين القنوات الصفراوية داخل الكبد والمعدة بتوجيه منظار السونار لتصريف العصارة الصفراوية وتمهيد الطريق أمام المريض لبدء العلاج الكيماوي.

وأوضحت أن الإجراء جاء بعد تعذر تجاوز انسداد سرطاني في القنوات الصفراوية بالطرق الاعتيادية ومنها منظار القنوات المرارية والأشعة التداخلية.

وأضافت أنه شارك في الإجراء فريق طبي متكامل برئاسة استشاري الجهاز الهضمي والمناظير العلاجية المتقدمة الدكتور يوسف الشمالي ضم أطباء من الجهاز الهضمي وطاقم التمريض بمساندة أطباء التخدير وجراحة الكبد والبنكرياس.

وأكدت أن هذا الإنجاز يجسد تطور الخدمات الطبية التخصصية في الكويت وكفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على إجراء تدخلات دقيقة ومعقدة داخل البلاد.