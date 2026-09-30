وزارة الكهرباء: بدء أعمال الصيانة الدورية للشبكة الكهربائية اعتبارا من غد

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أنها ستبدأ اعتبارا من يوم غد الخميس تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للشبكات الكهربائية وذلك ضمن خطتها السنوية لرفع كفاءة المنظومة وتعزيز جاهزيتها لفصل الصيف المقبل وتقليل الأعطال الطارئة.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندسة فاطمة جوهر حياة في تصريح صحفي إن أعمال الصيانة تشمل مكونات شبكات النقل والتوزيع الكهربائية بدءا من محطات التحويل الرئيسية مرورا بالخطوط الهوائية والكابلات الأرضية وصولا إلى محطات التحويل الثانوية.

وأوضحت أن هذه الأعمال قد يترتب عليها فصل مؤقت للتيار الكهربائي في أجزاء من بعض المناطق وفق جداول زمنية سيعلن عنها عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مؤكدة أن العمل يتم وفق برنامج منظم يضمن سرعة إنجاز المهام.

وأضافت أن الوزارة ستراسل العملاء المتأثرين بإشعارات نتيجة أعمال الصيانة عبر تطبيق (سهل) الحكومي وفقا للبيانات المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع توفير رابط مباشر عبر حسابات الوزارة على منصات التواصل لمتابعة حالة الصيانة ومراحلها عند البدء أو الانتهاء.

وأكدت حياة أن هذه الجهود تأتي في إطار الخطة المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة معربة عن التقدير للمواطنين والمقيمين على تعاونهم وتفهمهم لأهمية هذه الأعمال.