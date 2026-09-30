الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة وفرص لأمطار ضعيفة ومتفرقة بعد غد الجمعة ورعدية الأحد

مدينة الكويت

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة وتسودها بعد غد الجمعة فرص ضعيفة لأمطار متفرقة وتكون رعدية أحيانا يوم الأحد المقبل.

وأوضح العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة مع رياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية الى أكثر من ستة أقدام.

وتوقع انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة العظمى لتتراوح ما بين 43 و40 درجة مئوية فيما تتراوح الحرارة الصغرى ما بين 27 و24 درجة مئوية على معظم مناطق البلاد.

وأضاف أن فرص الأمطار ستكون ضعيفة ومتفرقة اعتبارا من بعد غد الجمعة ورعدية أحيانا يوم الأحد المقبل ويكون الطقس بصفة عامة حارا ورطبا نسبيا خصوصا على السواحل نهارا ومائلا للحرارة إلى معتدل ليلا.

وذكر أن هناك فرصة لتشكل الضباب مساء يوم السبت حتى صباح يوم الأحد داعيا المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للإدارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.