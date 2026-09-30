وزارة الصحة تنظم فعالية ختام شهر التوعوية بمرض الحثل العضلي “الدوشين”

وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الدكتور المنذر الحساوي خلال الحملة التوعوية لمرض الحثل العضلي "الدوشين"

نظمت وزارة الصحة اليوم الأربعاء فعالية ختام شهر التوعية بمرض الحثل العضلي (الدوشين) تحت شعار (إتاحة الرعاية يغير الحياة) تحت رعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في مستشفى الولادة الجديدة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة ممثل راعي الحفل الدكتور المنذر الحساوي في بيان صادر عن (الصحة) إن الكويت تولي اهتماما كبيرا بمرض الحثل العضلي (الدوشين) عبر منظومة متكاملة من التدابير الوقائية والعلاجية والتشخيص المبكر وصولا إلى توفير أحدث العلاجات الجينية المتطورة.

وأضاف الدكتور الحساوي أن دور الكويت لم يتوقف عند المستوى المحلي بل امتد دوليا حيث قادت دولة الكويت مبادرة لتقديم مسودة مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين حظي بتأييد 128 دولة لاعتماد يوم السابع من سبتمبر يوما عالميا للتوعية بمرض (دوشين).

من جهتها قالت رئيس الهيئة الطبية في مستشفى الولادة الجديد الدكتورة رانيا البدر إن هذه الفعالية هي للتأكيد على أن الوعي والرعاية المتكاملة متعددة التخصصات هما السبيل الأمثل لتقديم خدمة صحية شاملة.

وبينت البدر أن انضمام مركز الكويت للأمراض الوراثية ليصبح جزءا من أقسام مستشفى الولادة يمثل خطوة نحو تحقيق الاستمرارية والتكامل نظرا إلى أن التعامل مع الأمراض الوراثية يبدأ من الأسرة ويتطلب منظومة صحية واحدة تعمل بروح الفريق الواحد.

بدورها ذكرت رئيسة مركز الكويت للأمراض الوراثية الدكتورة ليلى بستكي أن معدل الإصابة بهذا المعرض عالميا يبلغ نحو حالة واحدة لكل 4 إلى 5 آلاف مولود ذكر أي ما يعادل 5 إلى 7 حالات متوقعة سنويا في الكويت.

وأكدت بستكي أن الجهود المشتركة بين مركز الأمراض الوراثية ووحدة المساعدة على الإنجاب بمستشفى الولادة في البلاد نجحت في تقليص هذا المعدل ليصل إلى حالة واحدة سنويا في العائلات التي لا تمتلك تاريخا وراثيا سابقا للمرض.

ودعت إلى تكثيف العمل المشترك لمواكبة التطورات المتسارعة في العلاجات الجينية الحديثة وتوفير منظومة شاملة تحفظ للمرضى حقوقهم وتمنحهم أفضل جودة حياة ممكنة.

وحضر الفعالية عدد من قيادات وزارة الصحة ونخبة من الكوادر الطبية والمختصين إلى جانب أسر المرضى والمصابين.