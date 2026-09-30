تطبيق “سهل” يطلق قائمة “بلغ” للتواصل المباشر مع الجهات الحكومية

تطبيق "سهل"

أطلق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) قائمة جديدة تحت مسمى (بلغ) في خطوة تهدف إلى توسيع قنوات التواصل المباشر بين المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية بشأن الخدمات والمرافق المرتبطة بحياتهم اليومية وترسيخ مفهوم المشاركة في تحسين جودة الخدمات ومعالجة الملاحظات بصورة أكثر سرعة وكفاءة.

وقالت اللجنة التنفيذية لتطبيق (سهل – سهل أعمال) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن قائمة (بلغ) تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم البلاغات والملاحظات مباشرة إلى الجهة الحكومية المختصة ومتابعة حالة البلاغ إلكترونيا عبر التطبيق بما يسهم في اختصار الإجراءات وتسريع وصول البلاغ إلى الجهة المعنية وتعزيز كفاءة الاستجابة والمتابعة.

وأضافت اللجنة أن القائمة في مرحلتها الحالية تضم كلا من وزارات الأشغال العامة والصحة والتجارة والصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وهيئة أسواق المال وبلدية الكويت.

وذكرت أن قائمة (بلغ) من المقرر أن تشهد انضمام جهات حكومية إضافية خلال المراحل المقبلة بما يوسع نطاق البلاغات المتاحة ويعزز دور (سهل) منصة حكومية موحدة للتواصل وإنجاز الخدمات ومتابعتها.

وأشارت إلى أن إطلاق القائمة يأتي ضمن التطوير المستمر لتطبيق (سهل) وتوسيع نطاق التكامل بين الجهات الحكومية بما يوفر للمستخدم نافذة حكومية موحدة تجمع الخدمة والتواصل والمتابعة في مكان واحد.