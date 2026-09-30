النائب الأول: تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ودور هيئة القوى العاملة في تنظيم سوق العمل

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في العمل الإداري والمالي ومواصلة تطوير آليات العمل بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية وتعزيز دورها في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق أطرافه.

وشدد الشيخ فهد اليوسف وفق بيان لهيئة القوى العاملة خلال ترؤسه اليوم الأربعاء مجلس إدارة الهيئة بحضور أعضاء المجلس على أهمية مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية لـ(القوى العاملة) والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والعمالة بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الأداء.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستعرض مستجدات العمل وخطط الهيئة الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة العمل بما يدعم جهود تنظيم سوق العمل في دولة الكويت.