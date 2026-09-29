خليجي 27: عمان تتأهل بالقرعة وعلامة كاملة للسعودية

منتخب عمان

بلغت عمان نصف نهائي كأس الخليج “خليجي 27″، بعدما أهّلتها القرعة التي أجرتها لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الثلاثاء، على حساب العراق بعد تعادلهما في كافة الأرقام ضمن المجموعة الأولى.

وكان المنتخب العراقي قد خسر أمام نظيره السعودي 0-3، فيما فاز المنتخب العماني على نظيره الكويتي 3-1.

ومع انتهاء المباراة الثانية، احتفل لاعبو عمان بالتأهل إلى نصف النهائي، قبل أن تتأجّل أفراحهم لإجراء قرعة لتحديد المتأهل بينهم والمنتخب العراقي.

وتساوى المنتخبان بعد نهاية مباراتيهما في نتيجة المواجهة المباشرة (1-1) وفارق الأهداف كما في اللعب النظيف، ما دفع اللجنة المنظمة إلى إجراء قرعة بعد نحو ساعتين لتحديد المتأهل.

قال خالد المقرن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لوسائل الإعلام بعد إجراء القرعة “اجتمعت اللجنة المنظمة وفحصت النتائج وشرحنا لممثلي المنتخبين العراقي والعماني آلية القرعة”.

فوز ثالث للسعودية

ورفعت السعودية رصيدها إلى 9 نقاط في الصدارة بفضل فوزها الثالث تواليا بهدفي عبدالله السالم (54) وعبدالله الحمدان (68).

قال المدرب اليوناني للسعودية يورغوس دونيس بعد اللقاء في المؤتمر الصحافي “المنتخب واجه بعض المشكلات في التعامل مع الكرات الثابتة خلال بداية البطولة، لكنه تحسن في هذا الجانب خلال الشوط الثاني أمام العراق كما استفاد منها بصورة أفضل في المباراتين الأخيرتين”.

وأضاف “التركيز يمثل أحد أهم مطالب الجهاز الفني منذ بداية البطولة سواء في تنفيذ التعليمات التكتيكية أو الالتزام بالقواعد داخل الملعب وخارجه”.

وتابع “العمل لا يتوقف عند مباراة واحدة وإنما يستهدف بناء فريق منتظم يحظى بثقة الجماهير بصورة مستمرة”.

ومع أن الشوط الأول لم يرتقِ لمستوى التوقعات، إلا أن الأخضر السعودي الذي أجرى تغييرات واسعة على تشكيلته كان الطرف الأفضل في معظم فتراته.

وافتقدت هجمات السعودية في البداية للخطورة، حتى ارتقى السالم لكرة عرضية لعبها برأسه بجانب القائم (18)، أتبعه محمد أبو الشامات بتصويبة قوية اعتلت العارضة بقليل (24).

وأجرى المدرب الأسترالي للعراق غراهام أرنولد، تغييرا اضطراريا بدخول ابراهيم بايش بدلا من المدافع مصطفى سعدون قبيل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وافتتح عبدالله السالم التسجيل مستغلا كرة ثابتة لعبت داخل منطقة الجزاء وخطأ دفاعيا مشتركا بين الدفاع وحارس المرمى احمد باسل ليودع الكرة داخل المرمى (54).

ودفع دونيس مدرب السعودية بصالح الشهري وفراس البريكان بدلا من السالم وسلطان مندش، بمقابل ثلاثة تغييرات عراقية بدخول ايمن حسين واحمد يحيى وزيدان اقبال بدلا من حسن عبد الكريم وكرار نبيل واحمد قاسم.

ومن هجمة سريعة أضاف الحمدان الهدف الثاني للسعودية من كرة مرتدة وسريعة وتمريرة ذكية، سددها أرضية قوية في المرمى (68).

ولاحت فرصة للعراق لتقليص الفارق لكن عبدالإله العمري نجح في إبعاد الكرة للركنية (79)، قبل أن يصوّب علي جاسم كرة قوية مرت بمحاذاة القائم (81).

عمان تقلب الطاولة

وقلبت عمان تأخرها أمام الكويت وفازت 3-1.

وتأخرت عمان بهدف شبيب الخالدي برأسية بعد متابعته كرة نُفذت من ركنية (6).

لكن عبر ناصر الرواحي عادل النتيجة إثر هجمة مرتدة بمتابعته كرة من مسافة قريبة في المرمى الكويتي (65).

وأضاف الرواحي الثاني لعمان بتسديدة قوية زاحفة (81)، قبل أن يؤمّن مصعب الشقصي الفوز بالثالث برأسه متابعا كرة وصلته من ركنية (84).

وقال العماني عبد السلام الشكيلي للصحافة بعد المباراة “هدفنا كان تحقيق الانتصار بعيدا عن الحسابات والأرقام”.