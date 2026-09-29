الداخلية: ضبط 12 متهما في 8 قضايا بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء ضبط 12 متهما في 8 قضايا مختلفة بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي إضافة إلى مشروبات كحولية وسلاح ناري وذخيرة ومبالغ مالية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن الضبطيات المشار إليها جاءت ضمن جهود إدارة المكافحة الدولية وإدارة المكافحة المحلية وإدارة المعلومات في مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وضبط المتورطين فيها.

وأوضحت أن العمليات أسفرت عن ضبط كميات من مادة الليريكا والحشيش والشبو وسوائل وأوراق مشبعة بمادة الكيميكال وزيت الحشيش وأقراص من المؤثرات العقلية إلى جانب زجاجات من المشروبات الكحولية محلية الصنع وموازين حساسة وسلاح ناري وكمية من الذخيرة ومبلغ مالي من حصيلة البيع.