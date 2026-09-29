سمو ولي العهد يبعث رسالة شكر إلى رئيس الاتحاد السويسري

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يلتقي رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان

بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رسالة شكر إلى فخامة الرئيس غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق هذا نصها: “تحية طيبة .. وبعد ،،، يسرني في ختام زيارتي الرسمية لبلدكم الصديق ومشاركتي في الاحتفال الرسمي الذي أقيم بمناسبة مرور ستين عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري أن أعرب لفخامتكم باسمي وأعضاء الوفد المرافق عن خالص الشكر وعميق الامتنان لما لمسناه من حسن استقبال وحفاوة بالغة طوال فترة الزيارة.

وأود أن أثمن عاليا ما بذلتموه وحكومتكم الموقرة من جهود مقدرة في تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة التي جسدت عمق العلاقات الثنائية وما تتسم به على مدى عقود طويلة من تعاون مثمر وتفاهم متبادل وزخم إيجابي متنام كما عززت أواصر هذه العلاقات زيارتكم الكريمة إلى دولة الكويت في فبراير الماضي والتي حظيت باهتمام ورعاية كبيرين من لدن سيدي حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه).

ونجدد لفخامتكم التزامنا الراسخ بالارتقاء بما يجمعنا من علاقات تاريخية إلى آفاق أوسع وأشمل وتطلعنا إلى مواصلة العمل معكم بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب طموحات شعوبنا نحو مستقبل مشرق وواعد راجيا للاتحاد السويسري المزيد من التقدم والازدهار ولكم صادق التمنيات بموفور الصحة وتمام العافية”.