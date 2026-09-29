وكيل وزارة الداخلية يبحث مع نائب وزير الداخلية التركي تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب مع نائب وزير الداخلية التركي كبرى غوران يغيتباشي

بحث وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب مع نائب وزير الداخلية التركي كبرى غوران يغيتباشي سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين البلدين الصديقين.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن ذلك جاء خلال اجتماع عقد بحضور سفير دولة الكويت لدى الجمهورية التركية محمد الشبو وذلك في إطار زيارة اللواء الوهيب إلى الجمهورية التركية الصديقة.

وذكر البيان أن اللواء الوهيب نقل إلى نائب وزير الداخلية التركي تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مؤكدا حرصه على تطوير مجالات العمل المشترك وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية في البلدين بما يعكس عمق العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الكويت والجمهورية التركية الصديقة.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وتهريبها وتعزيز آليات تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة خصوصا في مواجهة الجرائم العابرة للحدود إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات الأمنية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والجاهزية الأمنية.

كما زار وكيل وزارة الداخلية والوفد المرافق له غرفة العمليات التركية حيث اطلع على آلية سير العمل والأنظمة والتقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة ومتابعة العمليات الأمنية واستمع إلى شرح حول آليات التنسيق والاستجابة والتعامل مع البلاغات والحوادث.

وأكد اللواء الوهيب أن الزيارة تأتي ترجمة لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وحرصه على توسيع آفاق الشراكة الأمنية مع الدول الصديقة وتطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في مواجهة التحديات الأمنية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

من جانبها أكدت نائب وزير الداخلية التركي كبرى غوران يغيتباشي أهمية مواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز أمن واستقرار البلدين الصديقين.