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سمو ولي العهد يغادر زيورخ بعد زيارة رسمية إلى الاتحاد السويسري

سمو ولي العهد يغادر زيورخ بعد زيارة رسمية إلى الاتحاد السويسري
الكويت
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بحفظ الله ورعايته غادر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم مطار زيورخ الدولي وذلك بعد زيارة سموه الرسمية إلى برن عاصمة الاتحاد السويسري.

وقد كان في وداع سموه حفظه الله سعادة السفير يوسف أحمد عبدالصمد سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري وسعادة السفير نجيب عبدالرحمن البدر مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وسعادة السفير ناصر عبدالله الهين المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

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