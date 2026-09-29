بحضور سمو ولي العهد ورئيس الاتحاد السويسري.. هيئة تشجيع الاستثمار المباشر توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة السويسرية العالمية

مراسيم توقيع مذكرة تفاهم في مجال (تشجيع الاستثمار المباشر) بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمؤسسة السويسرية العالمية

بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفخامة الرئيس غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق أقيمت صباح اليوم في قصر لون بالعاصمة السويسرية برن مراسم توقيع مذكرة تفاهم في مجال (تشجيع الاستثمار المباشر) بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمؤسسة السويسرية العالمية وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الكويتي معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فيما وقعتها عن الجانب السويسري السيدة ماغالي هيرو الرئيس التنفيذي لترويج الاستثمار وعضو المجلس التنفيذي للمؤسسة السويسرية العالمية وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

وتأتي هذه المذكرة تجسيدا لحرص دولة الكويت والاتحاد السويسري على تطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم فرص الاستثمار المباشر وتحقيق المصالح المتبادلة وترسيخ العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.