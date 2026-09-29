الحرس الوطني يجري قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من الطلبة ضباط الميدان وضباط الصف الاختصاص

أجرى الحرس الوطني اليوم الثلاثاء قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من المتقدمين لدورة الطلبة ضباط الميدان حملة الشهادة الجامعية والطلبة ضباط الصف الاختصاص حملة شهادة الدبلوم وذلك بعد استيفائهم الإجراءات القانونية واجتيازهم كافة مراحل القبول.

وأكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس في بيان للحرس حرص القيادة على تطبيق الأسس والمعايير التي تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

وأضاف البرجس أن القرعة أجريت بشكل علني وتم بثها على حساب الحرس الوطني في برنامج الانستغرام وذلك تأكيدا على نهج الحرس الوطني في الشفافية والمساواة بين المتقدمين.

وأعرب عن تمنياته للمقبولين بالتوفيق والنجاح ليواصلوا مع إخوانهم في الحرس الوطني مسيرة الدفاع عن وطنهم بعد تخرجهم من الدورة.