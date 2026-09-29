جامعة الكويت تعلن عن مواعيد التسجيل لاختبار القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الـ12

جامعة الكويت

أعلنت جامعة الكويت عن مواعيد التسجيل الإلكتروني لاختبار القدرات الأكاديمية (الاختبار الوطني الموحد / الفرصة الأولى) لطلبة الصف الـ12 والمقرر عقده في أيام السبت التي توافق أيام 7 و21 نوفمبر و5 ديسمبر المقبلين.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن التسجيل سيبدأ في السادس من أكتوبر المقبل الساعة العاشرة صباحا للطلبة الكويتيين الذين لم يسبق لهم التسجيل في اختبار القدرات الأكاديمية على أن يفتح باب التسجيل لجميع الطلبة الكويتيين اعتبارا من الثامن من أكتوبر تمام الساعة التاسعة صباحا.

وأضافت أنه سيتم فتح باب التسجيل لجميع الفئات من الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين اعتبارا من 12 أكتوبر الساعة التاسعة صباحا داعية طلبةالصف الـ12 أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات الأكاديمية إلى التسجيل عبر نظام التسجيل الإلكتروني.

وأوضحت أن إجراءات التسجيل تشمل إدخال بيانات الطالب وسداد رسم قدره 10 دنانير لكل اختبار بواسطة بطاقة السحب الآلي (كي.نت) وطباعة بطاقة دخول الاختبار للتعرف على موقع انعقاده.

وذكرت الجامعة أن أول يومين من فترة التسجيل سيخصصان للطلبة الكويتيين الذين لم يسبق لهم أداء الاختبار مبينة أن الطلبة الذين لا تتوفر بياناتهم الشخصية في نظام التسجيل يمكنهم اتباع الإرشادات الخاصة بإنشاء مستخدم جديد.

وأكدت الجامعة أن التسجيل أو التعديل على التسجيل يتمان من خلال نظام التسجيل الإلكتروني فقط مشددة على ضرورة اتباع الطلبة جميع الإرشادات الخاصة بيوم الاختبار والالتزام بها.

وأشارت إلى أن أداء اختبار القدرات الأكاديمية لا يعني إمكانية قبول الطالب في جامعة الكويت كما أن رسوم تسجيل الاختبارات لا يمكن استرجاعها بعد تحصيلها.