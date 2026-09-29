بلدية الكويت تؤكد مواصلة حملة “عمّر لا تخرب” للامتثال باشتراطات لائحة السلامة لحفظ الأمن والوقاية

بلدية الكويت

أكدت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء مواصلة جولاتها الميدانية ضمن حملة (عمّر لا تخرب) التي تهدف للامتثال لاشتراطات لائحة السلامة للحفاظ على أمن وسلامة العاملين وقاطني المدن الاسكانية.

وقال رئيس جولة إدارة السلامة في فرع محافظة الفروانية محمد المويزري في تصريح صحفي إن الجولة في المحافظة أسفرت عن توجيه 8 إنذارات لمخالفات عدم الالتزام بالوائح والضوابط الخاصة بأعمال البناء.

وأضاف المويزري أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالاشتراطات والضوابط الخاصة بأعمال البناء والهدم والترميم من خلال توعية أصحاب العقارات والمقاولين بضرورة نقل الأنقاض والمخلفات الإنشائية إلى المواقع المخصصة لها وعدم تركها في الساحات أو الطرقات أو الأماكن العامة.

وشدد على ضرورة التعامل السليم مع الأنقاض الإنشائية ومخلفات البناء والتي قد تهدد في حال إهمالها من قبل المقاول والمالك حياة العاملين وسكان المناطق.

وبين أن حملة (عمّر لا تخرب) تأتي ضمن جهود بلدية الكويت لتعزيز الرقابة والحد من المخالفات وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة والممتلكات العامة.

ودعا المويزري أصحاب القسائم والمنازل تحت الانشاء إلى متابعة الحسابات الرسمية لبلدية الكويت للاستفادة من الرسائل التوعوية والإرشادات التي ستنشر تباعا والتواصل مع البلدية للاستفسار عن أي متطلبات تنظيمية بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم وضمان التزامهم بالأنظمة واللوائح.