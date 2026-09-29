وفد من الجيش الكويتي يزور باكستان لبحث أوجه التعاون اللوجستي والفني

وفد الجيش الكويتي خلال زيارة ميدانية للمنشآت العسكرية والورش الفنية ووسائط النقل وكلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية ومراكز التدريب

ترأس معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإمداد والتموين اللواء الركن مهندس صلاح العازمي وفدا من الجيش الكويتي يرافقه رئيس هيئة التسليح والتجهيز العميد الركن خليفة دعيج الصباح في زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان الزيارة تأتي بهدف بحث أوجه التعاون اللوجستي والفني بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والاطلاع على الإمكانات والقدرات في مجالات الإمداد والتموين والتسليح والتجهيز.

وذكرت انه تم خلال الزيارة عقد سلسلة اجتماعات رسمية مع كبار القيادات العسكرية الباكستانية في مجالات الإمداد والخدمات اللوجستية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات لا سيما الفنية واللوجستية.

وبينت ان الوفد قام بزيارات ميدانية للمنشآت العسكرية والورش الفنية ووسائط النقل وكلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية ومراكز التدريب والمحاكاة للاطلاع على آليات العمل والإمكانات المتاحة وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد اللواء الركن مهندس صلاح العازمي وفق البيان أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجيش الكويتي على تعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الصديقة وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في المجالات اللوجستية والفنية بما يسهم في تطوير القدرات ورفع مستوى الكفاءة والجاهزية للقوات المسلحة الكويتية.