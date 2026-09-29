“هيئة الغذاء” تؤكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالحد من الفاقد والمهدر من الغذاء

جناح الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الافنيوز

أكدت مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتكليف عبير الرماح أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالحد من الفاقد والمهدر من الغذاء لافتة إلى أن المحافظة على الغذاء مسؤولية مشتركة تسهم في ترشيد الاستهلاك ودعم الاستدامة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال الفعالية التي نظمتها (الهيئة) في مجمع (أفنيوز) بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الغذاء الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام.

وأوضحت الرماح أن الحد من هدر الغذاء يبدأ بممارسات يومية بسيطة من بينها شراء الكميات المناسبة للاستهلاك وحفظ الأغذية بالطرق السليمة والاستفادة من الطعام المتبقي بدلا من التخلص منه مؤكدة أن تبني هذه السلوكيات يسهم في الاستخدام الأمثل للغذاء والموارد.

وأضافت أن وصول الغذاء إلى المستهلك يمر بمراحل متعددة ويتطلب جهودا وموارد مختلفة ما يجعل المحافظة عليه مسؤولية تعكس تقدير تلك النعمة داعية أفراد المجتمع إلى جعل الاستهلاك الواعي أسلوب حياة والمساهمة في نشر ثقافة الحد من الهدر الغذائي.