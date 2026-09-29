سمو أمير البلاد يتفضل فيشمل برعايته وبحضور ممثل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة مساء غد

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، فيشمل برعايته وبحضور ممثل سموه، رعاه الله، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة، والذي يتضمن العرض الفني الوطني الاحتفالي (السور)، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم غد الأربعاء 19 ربيع الآخر 1448 هجرية، الموافق 30 سبتمبر 2026 ميلادية، على مسرح السور في حديقة الشهيد.