عالم زين الجميل يصل إلى “الشهيد أدفنتشرز”

وليد الخشتي وطارق العمر وفاطمة الصقعبي خلال المؤتمر الصحافي

أعلنت زين الكويت عن شراكة استراتيجية مع شركة TAS Entertainment، لتُصبح الراعي الرئيسي لـ منطقة الكارتينغ في “الشهيد أدفنتشرز” – الوجهة الترفيهية الجديدة كُلياً التي تحتضنها المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد.

جاء الإعلان عن الشراكة خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في مقر زين الرئيسي في الشويخ، بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، والرئيس التنفيذي لشركة TAS Entertainment طارق العمر، والرئيس التنفيذي للعمليات في TAS Entertainment فاطمة الصقعبي.

تعكس الشراكة التزام زين المُستمر بدعم التجارب التي تُثري المشهد الترفيهي في الكويت، وتُوفّر فرصاً جديدة للشباب والعائلات ومختلف شرائح المجتمع، لتضع علامة زين النابضة بالحياة في قلب واحدة من أحدث الوجهات التي تجمع بين الترفيه والحركة والمغامرة.

بموجب الشراكة، تُصبح زين الراعي الرئيسي لـ منطقة الكارتينغ (سباق العربات الصغيرة)، إحدى أبرز التجارب في “الشهيد أدفنتشرز”، التي ستفتح أبوابها للجمهور ابتداءً من أكتوبر المقبل، لتُقدّم تجربة رياضية مليئة بالحماس والإثارة على مدار العام.

وتحتوي المنطقة على حلبة مُميزة مُتعددة المستويات تجمع بين مسارات السباق الداخلية والخارجية التي تستقبل الجميع، من المبتدئين والعائلات وصولاً إلى عشاق الكارتينغ الأكثر خبرة، كما ستقوم زين على مدار الموسم بإثراء التجربة بمجموعة من الفعاليات الخاصة والمبادرات التفاعلية والمزايا الحصرية، لتضيف المزيد من الحماس داخل الحلبة وخارجها.

توقيع اتفاقية الشراكة

كما ستنضم “الشهيد أدفنتشرز” إلى شبكة Zain Perks، بما يتيح لعملاء زين الاستفادة من مزايا حصرية عبر منصة المكافآت الرقمية من زين، حيث سيحصل العملاء على خصم بنسبة 15% على جميع وجهات “الشهيد أدفنتشرز”، بما في ذلك منطقة الكارتينغ، والتزلج على الجليد، وSnow Fun، والقفز الهوائي الداخلي، ويمكن للعملاء الاستفادة من الخصم سواءً عند الحجز إلكترونياً أو مباشرةً عند زيارة الوجهات.

وتضيف هذه الميزة بُعداً ترفيهياً جديداً إلى منظومة Zain Perks المُتنامية، بما يمنح العملاء مزيداً من الفرص للاستمتاع بتجارب تتماشى مع أسلوب حياتهم واهتماماتهم، ويُعزّز في الوقت نفسه تفاعلهم مع زين.

خلال المؤتمر الصحافي، قال وليد الخشتي: “تُجسّد هذه الشراكة اليوم غاية زين التي نسعى من خلالها إلى تحقيق “اتصال دائم، حياة أجمل”، وذلك عبر دعم التجارب التي تجمع الناس وتُعزّز الروابط الهادفة بين أفراد المجتمع، حيث سيُسهم تواجدنا في “الشهيد أدفنتشرز” بإضافة بُعد جديد إلى المشهد الترفيهي في الكويت، وستتيح لنا هذه الشراكة الإسهام في تقديم تجربة تلامس اهتمامات الشباب والعائلات ومختلف شرائح المجتمع الكويتي من قلب حديقة الشهيد”.

وأضاف: “رحلة التحوّل التي تمضي فيها زين لم تعد تقتصر على تطوير خدمات الاتصال، بل تمتد إلى تقديم تجارب تُثري حياة عملائنا وتكون أقرب إلى اهتماماتهم واحتياجاتهم، ومن خلال مثل هذه الشراكات المجتمعية، نسعى إلى تحويل هذه الرؤية إلى تجارب ملموسة وتفاعلية تُعزّز صلتنا بالمجتمع الذي نعمل فيه، وتُجسّد تطور زين كعلامة تكنولوجية تواكب أسلوب حياة عملائها.”

واختتم الخشتي قائلاً: “نتطلّع إلى انطلاق هذه الشراكة، وإلى استقبال الزوار في منطقة زين للكارتينغ في “الشهيد أدفنتشرز”، ونتمنى أن تُقدّم لهم تجربة مميزة مليئة بالحماس، تجمع العائلة والأصدقاء وتصنع لهم لحظات جميلة وذكريات لا تُنسى مع أحبّائهم.”

الخشتي والعمر والصقعبي مع مسؤولي زين وTAS

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة TAS Entertainment طارق العمر: “يُمثّل “الشهيد أدفنتشرز” فصلاً جديداً في قطاع الترفيه بالكويت، من خلال تقديم تجارب فائقة الجودة، وبمعايير عالية في الإدارة والتشغيل، ووجهة قادرة على استقطاب شريحة واسعة من الزوار، ويسعدنا أن نُرحّب بزين كشريكٍ استراتيجيٍ وراعٍٍ رئيسيٍ لمنطقة الكارتينغ، في شراكة تجمع جهتين تتشاركان الطموح ذاته لتقديم تجارب مميزة لا تُنسى”.

وأضاف أن “الشهيد أدفنتشرز” يأتي ضمن رؤية أوسع للارتقاء بمفهوم المشاريع الترفيهية في الكويت، وترسيخ نماذج عمل احترافية قادرة على تطوير وإدارة تجارب نوعية على المستويين المحلي والإقليمي.

وجهة جديدة للمغامرة والترفيه

تُعد “الشهيد أدفنتشرز” الواقعة ضمن التوسعة الجديدة للمرحلة الثالثة من حديقة الشهيد، وجهة ترفيهية متكاملة تجمع تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من تجارب الترفيه والمغامرة المصممة لتناسب مختلف الاهتمامات والفئات العمرية، وتشمل الكارتينغ، والتزلج على الجليد، ومنطقة Snow Fun، وتجربة القفز الهوائي الداخلي، وقد تم تصميمها لتوفر بيئة عصرية تتمحور حول الترفيه العائلي وصناعة التجارب والذكريات المميزة.

وتأتي منطقة الكارتينغ في صميم الشراكة مع زين، إذ تتميز بحلبة متعددة المستويات تجمع بين مسارات سباق داخلية وخارجية، فيما تطل المنطقة الداخلية المكيّفة على حلبة التزلج قبل أن يمتد المسار إلى الهواء الطلق، ما يتيح للزوار الاستمتاع بالتجربة على مدار العام.

وصُممت الحلبة لتناسب الجميع، من السائقين المبتدئين والعائلات إلى عشاق الكارتينغ ذوي الخبرة، وتضم 24 سيارة كارتينغ وحلبة بمساحة 560 متراً مربعاً، لتشكل إضافة جديدة وحيوية إلى قطاع الترفيه والتسلية في الكويت.