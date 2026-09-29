انفجار ناجم عن “عمل تخريبي” يطال خطا للغاز في شرق سوريا

فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد حريق في خط للغاز بين منطقة الشولا ودير الزور في سوريا

أسفر انفجار ناجم عن “عمل تخريبي” طال خطا للغاز في شرق سوريا، الى انقطاع ضخ الغاز باتجاه محطات توليد للكهرباء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” في وقت مبكر الثلاثاء.

وأفادت الوكالة بأن حريقا اندلع مساء الإثنين “في خط للغاز بين منطقة الشولا ودير الزور بسبب انفجار الصمام المقطعي في الخط جراء عمل تخريبي”.

ونقلت سانا عن مسؤول قطاع الغاز في الشركة السورية للبترول هشام الصالح قوله إن الحريق أدى الى “توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد”.

وتضمّ المنطقة الممتدة بين الشولا ودير الزور منشآت وخطوطا مرتبطة بنقل وإنتاج الغاز.

ويأتي ذلك بعد تظاهرات شهدتها سوريا منتصف أيلول/سبتمبر احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، والذي ربطته السلطات بارتفاع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية على خلفية الحرب في المنطقة.

وأنهكت سنوات الحرب قطاعات النفط والغاز وتوليد الكهرباء في سوريا، التي باتت تعتمد على الاستيراد بشكل كبير لتأمين احتياجاتها من مشتقات النفط فيما لا تزال البنى التحتية للطاقة في البلاد مترهلة نتيجة أكثر من عقد من الإهمال.

قبل اندلاع النزاع عام 2011، كانت سوريا تنتج يوميا ثلاثين مليون متر مكعب من الغاز لتوليد الكهرباء، بينما تنتج حاليا 8,5 ملايين متر مكعب. وتتراوح الاحتياجات راهنا بين 22 و25 مليون متر مكعب، وفق وزير الطاقة محمّد البشير.

وتسعى سوريا الى توسيع آفاق التعاون مع كبرى الشركات العالمية والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في دعم قطاع الطاقة وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد، التي أنهكتها سنوات الحرب الطويلة منذ العام 2011.