دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار اقتحام مسؤولي سلطات الاحتلال ومستوطنين للمسجد الأقصى

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار اقتحام مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين رفض دولة الكويت القاطع لتكرار الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى المبارك ومكانته الدينية والتاريخية لما تمثله هذه الاعتداءات من استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

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كما أدانت تصريحات مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان وأخرى في قطاع غزة.

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وجددت (الخارجية) موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.