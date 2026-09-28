رئيس الأركان العامة للجيش يبحث مع مسؤول فنلندي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع وكيل وزارة الدولة لشؤون التجارة الدولية في جمهورية فنلندا الصديقة يارنو سيريالا

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع وكيل وزارة الدولة لشؤون التجارة الدولية في جمهورية فنلندا الصديقة يارنو سيريالا أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال استقبال الفريق الشريعان لوكيل وزارة الدولة لشؤون التجارة الدولية الفنلندي حيث تم بحث أوجه التعاون العسكري بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح وسفير جمهورية فنلندا الصديقة لدى البلاد يوها موستونين وعدد من كبار الضباط القادة في الجيش.