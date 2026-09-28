“إنفست جي بي” تبدأ أول تشغيل فعلي لنظام Avaloq العالمي في الكويت

جنان حسين وسامر عبيد وأكاش أناند

أعلنت شركة الخليج كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م “إنفست جي بي”، الذراع الاستثماري لبنك الخليج، عن التشغيل الفعلي لنظام Avaloq، التابع لشركة Avaloq الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية وإدارة الثروات، لتقدم خدماته لعملاء ” إنفست جي بي ” من الأفراد والمؤسسات في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقد اختارت شركة ” إنفست جي بي ” نظام Avaloq لبناء بيئة تشغيل موحّدة عبر كافة أعمالها، والارتقاء بالتجربة الرقمية التي تقدّمها لعملائها. وتمثل هذه الخطوة المرحلة الأولى لـ”إنفست جي بي” في مرحلة جديدة من إدارة الثروات والاستثمار رقمياً. كما تعد أول انطلاق فعلي لنظام Avaloq العالمية داخل دولة الكويت.

ويجمع النظام بين أنشطة “إنفست جي بي” في إدارة الثروات، وإدارة المحافظ، وإدارة الصناديق، ضمن قاعدة بيانات موحدة ومتسقة وبمستويات عالية من الأتمتة.

ويأتي هذا التطبيق كجزء أساسي من استراتيجية “إنفست جي بي” الأوسع للتحول الرقمي. فمن خلال العمل على نظام واحد، أصبحت الشركة في موقع أفضل لتحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق أعمالها، وترشيد التكلفة الإجمالية للملكية عبر البنية التحتية والبرمجيات وخدمات التطبيق وفرق العمليات.

وبهذه المناسبة، علّق السيد سامر عبيد، رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات في “إنفست جي بي”، قائلاً: “يُمثّل التشغيل الفعلي لنظام Avaloq محطةً بارزةً في مسيرة التحوّل الرقمي لشركتنا، ويجسّد التزامنا الراسخ بالابتكار، ورسالتنا الرامية إلى تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لعملائنا. ومع التشغيل الكامل للتقنيات المتقدمة التي يوفرها نظام Avaloq، فإننا نعزّز قدراتنا في مجال إدارة الثروات، وندعم النمو من خلال الابتكار، ونرسّخ جاهزيتنا لتلبية الاحتياجات المتجددة لعملائنا. والأهم من ذلك، أن هذا النظام يُتيح لفرق العمل لدينا تكريس المزيد من وقتها وجهدها لتقديم قيمة استثنائية لعملائنا.”

ومن جانبها، قالت الآنسة جنان حسين، نائب الرئيس الأول إدارة تكنولوجيا المعلومات في “إنفست جي بي”: “يأتي هذا الانطلاق الفعلي ثمرة أشهر من التعاون الوثيق بين فرق التقنية والأعمال لدينا لضمان انتقال سلس إلى منصة Avaloq، التي تمنحنا أساسا تقنيا أقوى، وتكاملا أكثر إحكاما بين الأنظمة، ومرونة أكبر لدعم النمو المستمر لـ ‘إنفست جي بي’. ونقدر عاليا التزام Avaloq وخبرتها ووضوح تواصلها طوال مراحل المشروع.”

من جانبه، قال السيد أكاش أناند، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند لدى Avaloq: “يمثل هذا الإنجاز محطة فارقة لكل من ‘إنفست جي بي’ وAvaloq، ويسعدنا أن تكون ‘إنفست جي بي’ أول عميل لنا ينطلق فعليا في الكويت.

وأضاف: لقد نجحنا معاً في تحقيق تحول يسهم في تبسيط عمليات الشركة، وزيادة الكفاءة. ونتوجه بالشكر إلى فريق ‘إنفست جي بي’ على تعاونهم الوثيق وخبرتهم بالسوق، والتي كان لها دور محوري في نجاح هذا المشروع. ومع إرساء هذا الأساس، نتطلع إلى استمرار شراكتنا مع ‘إنفست جي بي’ في المرحلة التالية من رحلة التحول الرقمي.”

وفي الوقت الذي تشهد فيه المؤسسات المالية في منطقة الخليج ضغوطا متزايدة لتحسين الكفاءة، وضبط التكاليف، ومواكبة المتطلبات التنظيمية المتطورة، جسدت “إنفست جي بي” نموذجاً ناجحاً يوضح كيف يمكن لمؤسسات المنطقة تقليص التعقيد وتسريع الابتكار من خلال توحيد عملياتها على منصة واحدة بدلا من الاعتماد على أنظمة متفرقة.