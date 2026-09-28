سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الشريك الإداري العالمي في شركة ماكنزي العالمية

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يستقبل الشريك الإداري العالمي في شركة ماكنزي العالمية روبرت ستيرنفلس

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الشريك الإداري العالمي في شركة ماكنزي العالمية روبرت ستيرنفلس والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت وشركة ماكنزي العالمية في مجالات الخدمات المالية والاستثمار والتحول الرقمي للقطاع المالي وتأهيل الكوادر الوطنية بما يعزز رؤية الدولة الاقتصادية ويحقق الأهداف الاستراتيجية المنشودة.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ومساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله صباح حمود الصباح.