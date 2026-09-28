بلدية الكويت: مواصلة الأدوار الرقابية في إزالة التعديات على أملاك الدولة بمحافظة الفروانية

بلدية الكويت

أكدت بلدية الكويت اليوم الاثنين استمرارها في تفعيل الادوار الرقابية في إزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة في محافظة الفروانية وذلك ضمن حملة البلدية (الكويت أجمل بلا تعديات).

وأوضح عضو الفريق المركزي لمكتب مدير عام البلدية محمد الجلاوي في تصريح صحفي على هامش جولة تفقدية في منطقة (صباح الناصر) أن رسالة البلدية واضحة باستمرار الحملة بإزالة كافة التعديات القديمة والجديدة.

وأضاف الجلاوي أن الفرق الميدانية تقوم بحملات رصد لأي مخالفات على أملاك الدولة في جميع المحافظات بشكل دوري للحد من المناظر غير الحضارية وتراكم المخلفات في المناطق السكنية.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للبلدية هو الحفاظ على السلامة العامة لاهالي المناطق لافتا إلى أن الفرق الميدانية تعمل وفق خطط مدروسة رسمت بعناية لتطبق في جميع المحافظات.

وأفاد بأن الفرق الرقابية رصدت وأزالت اليوم في منطقة صباح الناصر السكنية منشأة مقامة على الشوارع الرئيسية في أحد الساحات دون ترخيص ودون الالتزام بالارتدادات المخصصة من قبل البلدية.

وبين أن المنشأة التي تمت إزالتها كانت مقامه بتعد يصل الى 25 مترا خارج حدود العقار وهو نموذج من أحد النماذج التي يتم رصدها من قبل فرقنا.

وأشاد الجلاوي بالدور الكبير الذي تقدمه الجهات الحكومية التي تشارك منذ بداية الحملة وهي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة.

وقال إن البلدية تشجع المواطنين والمقيمين على متابعة الحسابات الرسمية لها للاستفادة من الرسائل التوعوية والإرشادات التي تنشر تباعا والتواصل مع البلدية للاستفسار عن أي متطلبات تنظيمية بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم وضمان التزامهم بالأنظمة واللوائح.