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وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفير أوزبكستان وسفير الكويت لدى اليابان

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح و رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح يستقبلان سفير جمهورية أوزبكستان الصديقة لدى دولة الكويت أيوب خان يونسوف
الكويت
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استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سعادة سفير جمهورية أوزبكستان الصديقة لدى دولة الكويت أيوب خان يونسوف.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية أوزبكستان الصديقة وبحث سبل تطويرها وتنميتها بما يسهم في الارتقاء بأوجه التعاون المشترك ويدعم المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في المنطقة وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد حضر المقابلة مدير إدارة مكتب وزير شئون الديوان الأميري سامي سليمان الملا.

كما استقبل معاليهما سعادة سفير دولة الكويت لدى اليابان الدكتور محمد الهاجري.

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح و رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح يستقبلان سفير دولة الكويت لدى اليابان الدكتور محمد الهاجري

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