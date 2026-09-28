“زين الكويت”.. “أسرع 5G” و”أفضل شبكة 5G” و”أفضل تغطية”

الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي

حافظت زين الكويت على الثلاثية الذهبية من جوائز Ookla® Speedtest® لـ “أسرع شبكة للجيل الخامس” و”أفضل شبكة للجيل الخامس” و”أفضل تغطية للشبكة المُتنقلة” عن الربعين الأول والثاني من عام 2026، وذلك للمرة الثانية على التوالي وفقاً لبيانات Ookla التي تُعتبر إحدى أبرز المنصّات العالمية المُتخصّصة في ذكاء الشبكات واختباراتها وتحليلاتها.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لفوز زين بالجوائز الثلاث ذاتها خلال النصف الثاني من عام 2025، بما يعكس استمرارية الأداء وقوة تجربة الشبكة عبر فترات اختبار مُتتالية، وهو ما يُجسّد التزاماً يتجاوز الإنجازات الفردية ليتمحور حول تقديم تجربة اتصال سريعة وموثوقة وعالية الجودة بصورة مُستمرة، بما يواكب تطوّر احتياجات العملاء وأسلوب حياتهم وتواصلهم واستخدامهم للخدمات الرقمية.

وفي تعليقه على الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لزين الكويت نواف الغربللي: “بالنسبة لنا، لا تُقاس ريادة الشبكة بتحقيق أداءٍ مُتميز لفترة محدودة، بل بالقدرة على الحفاظ على ذلك الأداء والبناء عليه باستمرار، فهذه الإنجازات تعكس قدرتنا على تقديم تجربة موثوقة وعالية الجودة لعملائنا في مختلف استخداماتهم الرقمية اليومية، وتدفعنا إلى مواصلة رفع سقف طموحاتنا لتقديم الأفضل عبر الشبكة الأكثر تتويجاً في الكويت.”

وأضاف: “احتياجات عملائنا وتوقّعاتهم تتطوّر باستمرار، لذلك نواصل تطوير شبكتنا بما يواكب هذا التغيير ويستبق مُتطلّبات المُستقبل، فهدفنا لا يقتصر على الوصول إلى مستويات مُتقدّمة من الأداء، بل على تطويرها وتحويل كل استثمار وتطور تقني إلى تجربة أفضل للعميل، وهذا النهج يُشكّل محور استراتيجيتنا للشبكة، ويدعم مسيرة زين في إطار استراتيجية “4WARD – التقدّم بغاية” للتحوّل إلى شركة تكنولوجيا مُتكاملة جاهزة للمُستقبل، تتمحور حول العميل، وتسترشد بغاية واضحة في مسيرتها نحو الريادة.”

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ookla تشيب سترينج: “يُسعدنا أن نُقدّم لزين جوائز Speedtest لـ “أسرع شبكة 5G”، و”أفضل شبكة 5G”، و”أفضل تغطية” في الكويت للعام الثاني على التوالي، حيث يعكس هذا الإنجاز المرموق التزام زين بتقديم اتصال عالمي المستوى، ووضع معايير رائدة للسرعة والموثوقية على مستوى القطاع، ونُهنّئ زين على هذا الإنجاز المُتميز، ونتطلّع إلى إسهاماتها المُستقبلية في المشهد الرقمي بالمنطقة.”

ويأتي هذا الإنجاز في وقتٍ تواصل فيه زين تطوير شبكتها بما يواكب احتياجات العملاء المُتغيرة والنمو المُتسارع للخدمات الرقمية، فبعد إطلاق شبكة الجيل الخامس المُتقدّم 5G-Advanced على مستوى الكويت في عام 2025، تواصل الشركة تطوير بنيتها التحتية وقدراتها وذكاء شبكتها، مع تركيزٍ واضحٍ على تحويل التطوّر التكنولوجي إلى تجربة أكثر قوةً وسلاسةً للعملاء.

ومن خلال استمرارها في تحقيق أداءٍ مُتقدّم على مستوى السرعة والأداء لشبكة الجيل الخامس، بالإضافة إلى التميّز في تغطية الشبكة، تُواصل زين وضع الاستمرارية في صميم استراتيجيتها للشبكة، بما يضمن أن ينعكس الابتكار والتقدّم التكنولوجي على قيمة ملموسة للعملاء في مختلف أنحاء الكويت.

“زين الكويت”.. “أسرع 5G” و”أفضل شبكة 5G” و”أفضل تغطية”

أسرع شبكة 5G في الكويت

وفقاً لتحليل Ookla للسوق الكويتية خلال الربعين الأول والثاني من عام 2026، حصلت زين على لقب أسرع شبكة 5G في الكويت بعد تسجيلها نتيجة 72.77 في منهجية Speed Score™، كما أظهرت النتائج تسجيل زين متوسط سرعة تنزيل بلغ 514.59 ميغابِت في الثانية، ومتوسط سرعة رفع بلغ 34.74 ميغابِت في الثانية، بما يعكس قوة أداء الشبكة في تلبية مُتطلّبات الاستخدام اليومي.

وتستند جائزة أسرع شبكة 5G إلى منهجية Speed Score™ التي تقيس أداء الشبكة من حيث سرعة نقل البيانات والاستجابة، وتشمل المنهجية سرعات التنزيل والرفع إلى جانب زمن الاستجابة، بأوزان تبلغ 70% لسرعة التنزيل، و20% لسرعة الرفع، و10% لزمن الاستجابة، ما يوفّر تقييماً أشمل للأداء مُقارنةً بالاعتماد على سرعة التنزيل وحدها.

أفضل تغطية للشبكة المُتنقلة في الكويت

كما حافظت زين على لقب أفضل تغطية للشبكة المُتنقلة في الكويت، حيث حقّقت نتيجة 45.40 في منهجية Coverage Score™ خلال الربعين الأول والثاني من عام 2026، حيث سجّلت تحليلات Ookla مساحة تغطية موثّقة لشبكة زين بلغت 7,844 كيلومتراً مربعاً، استناداً إلى بيانات من 37,480 جهازاً وأكثر من 43.6 مليون عملية مسح، بما يعكس اتساع نطاق تجربة الشبكة المتاحة للعملاء في مختلف أنحاء الكويت.

وتقيس هذه المنهجية النطاق الجغرافي الفعلي للتغطية المتنقلة لمزود الخدمة، باستخدام قياسات واقعية يتم جمعها من عمليات مسح التغطية عبر الأجهزة المتنقلة، وتُطبّق المنهجية معايير للتحقّق من جودة البيانات قبل تقسيمها إلى مناطق جغرافية، وتقييم مدى نجاح المستخدمين في الاتصال بالشبكة الخلوية، بما يوفّر رؤية قائمة على البيانات لمدى توافر الخدمة فعلياً.

أفضل شبكة 5G في الكويت

كما حصلت زين على لقب أفضل شبكة 5G في الكويت، بعد تسجيلها نتيجة 82.24 في منهجية Speedtest Connectivity Score™ وهي الأعلى في السوق خلال الربعين الأول والثاني من عام 2026.

وأظهرت النتائج أداءً قوياً عبر مختلف العناصر التي تشكل تجربة العميل الشاملة على شبكة الجيل الخامس، بما في ذلك نتيجة Speed Score™ للسرعة بلغت 72.77، ونتيجةWeb Browsing Score للتصفح عبر الإنترنت بلغت 96.25، ونتيجةVideo Streaming Score لبث محتوى الفيديو بلغت 87.17.

ويستند لقب أفضل شبكة 5G إلى منهجية Speedtest Connectivity Score™ من Ookla، التي تُقدّم مقياساً أشمل لتجربة الاتصال من خلال دمج مؤشرات واقعية تشمل السرعة وزمن الاستجابة وتصفح الإنترنت وبث الفيديو.

ويُحتسب المؤشّر بنسبة 50% لـ Speed Score، و25% لـ Web Browsing Score، و25% لـ Video Streaming Score، بما يعكس تجربة العملاء للشبكة عبر مجموعة متنوعة من الاستخدامات الرقمية اليومية.