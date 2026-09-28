وزارة التربية: انطلاق العام الدراسي في 24 مركزا لتعليم الكبار ومحو الأمية

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم الاثنين انطلاق العام الدراسي الجديد في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في 24 مركزا موزعة على مختلف المناطق التعليمية.

وقالت (التربية) في بيان صحفي إن يوم غد الثلاثاء يشهد مباشرة الهيئة الإدارية والتعليمية أعمالها استعدادا لاستقبال الدارسين وتنظيم العملية التعليمية بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة لبدء الدراسة وانطلاق البرامج التعليمية وفق الإجراءات المعتمدة.

وذكرت أن باب التسجيل الدارسين الجدد الراغبين في الالتحاق بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية سيفتح اعتبارا من يوم الأربعاء ويستمر حتى الخميس المقبلين داعية الراغبين في الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة إلى الالتزام بالفترة المحددة للتسجيل واستكمال المستندات المطلوبة.