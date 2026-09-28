“بوبيان” يطلق منصته الرقمية المباشرة للمناقصات لتعزيز كفاءة المشتريات وتوسيع مشاركة الموردين

مدير أول إدارة المشتريات والعقود في بنك بوبيان عبدالوهاب الصانع

أعلن بنك بوبيان إطلاق منصته الرقمية للمناقصات، في خطوة جديدة لتطويرمنظومة المشتريات والعقود وإدارة الموردين ومقدمي الخدمات، من خلال توظيف الحلول الرقمية بما يعزز كفاءة العمليات ومستويات الشفافية والحوكمة والتنافسية.

وبهذا الإطلاق، يصبح “بوبيان” أول بنك إسلامي في الكويت يطلق منصة مباشرة متكاملة للمناقصات الرقمية، بما يعكس ريادته في تبني الحلول التقنية المتقدمة وتوسيع نطاق التحول الرقمي ليشمل مختلف مجالات العمل المصرفي والتشغيلي.

وتوفر المنصة حلول رقمية موحدة وآمنة لإدارة مختلف مراحل عمليات المناقصة والتوريد لدى البنك، بدءاً من طرحها وإتاحة وثائقها ومتطلباتها أمام الموردين، ثم استلام العروض ودراستها وتقييمها، وصولاً إلى الترسية واستكمال إجراءات التعاقد، بما يرفع كفاءة دورة المشتريات ويسهم في تقليل الوقت والإجراءات اليدوية.

تجربة رقمية متكاملة

وقال مدير أول إدارة المشتريات والعقود في بنك بوبيان، عبدالوهاب الصانع، “يمثل إطلاق المنصة الرقمية للمناقصات خطوة مهمة في تطوير منظومة المشتريات الرقمية والعقود في البنك، ويعكس حرصنا على توظيف الحلول الرقمية لتعزيز كفاءة العمليات والشفافية والحوكمة، وتحقيق قيمة أفضل لأعمال البنك”.

وأضاف أن المنصة توفر للموردين ومقدمي الخدمات تجربة أكثر سهولة وتنظيماً، تتيح لهم الاطلاع على فرص المناقصات ومتطلباتها وتقديم عروضهم ومتابعة مراحلها إلكترونياً من خلال قناة موحدة مباشرة، بما يعزز وضوح الإجراءات وسهولة المشاركة.

وأوضح الصانع أن المنصة تدعم بناء بيئة تنافسية عادلة من خلال إجراءات رقمية واضحة وموحدة، تتيح للموردين المؤهلين فرصاً متكافئة للمشاركة، إلى جانب إمكانية تقديم أسعار تنافسية خلال المناقصات الحية والمباشرة وحتى موعد إغلاقها.

وأشار الصانع إلى أن توسيع قاعدة المشاركة أمام الموردين ومقدمي الخدمات يمنح البنك مجالاً أكبر للاستفادة من الخبرات والحلول المتاحة في السوق، ويدعم الوصول إلى أفضل العروض من حيث الجودة والكفاءة والقيمة.

كفاءة أعلى وأكثر دقة

وتابع الصانع أن القيمة التي تضيفها المنصة تمتد إلى تعزيز الرقابة على مختلف مراحل المناقصة، إذ تتيح أتمتة العمليات وتتبع مختلف الإجراءات وتدقيقها، وتوفر رؤية أكثر وضوحاً تدعم اتخاذ قرارات شراء أكثر كفاءة واستناداً إلى معلومات دقيقة.

وإلى جانب الأثر التشغيلي، تدعم المنصة توجهات إلى “بوبيان” في مجال الاستدامة، من خلال الحد من استخدام المستندات الورقية وتقليل الأعمال اليدوية المرتبطة بالإجراءات التقليدية، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد والعمليات.

واختتم الصانع مؤكداً أن إطلاق المنصة الرقمية للمناقصات يأتي امتداداً لاستراتيجية “بوبيان” للتحول الرقمي، واستثماراته المستمرة في توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير عملياته الداخلية، وتعزيز مستويات الحوكمة، وتقليل المخاطر، بما يحقق قيمة مستدامة للبنك وشركائه ومختلف أصحاب المصلحة.