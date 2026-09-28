وزير الأوقاف يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز سبل التعاون

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي يبحث مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة الكويت كيم جانغ هيون

بحث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة الكويت كيم جانغ هيون تعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين.

وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون ذات الصلة باختصاصات الوزارة وتبادل الخبرات في مجالات العمل الإسلامي والثقافي وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش.

وأضافت أن اللقاء تناول تعزيز التعاون في البرامج والمبادرات التوعوية والمجتمعية والتعريف بالقيم الإسلامية السمحة وسبل تطوير التواصل وتبادل التجارب والخبرات بما يسهم في دعم مجالات التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين الجانبين.